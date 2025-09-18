Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Virgen de la Capilla, en procesión, en una imagen de archivo. IDEAL
Magna procesión

La Virgen de la Capilla no será portada en trono durante la magna

La cofradía de la capital toma esta decisión ante horquilleros, por lo que será portada en el paso de la Soledad

Manuela Millán

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:04

Malas noticias para los cofrades de la patrona de Jaén, la Virgen de la Capilla. La cofradía, en un comunicado, señala que no será portada en su trono el próximo día 4 de octubre, momentos en el que Jaén se paralizará para vivir un acontecimiento que podría ser histórico, con la magna procesión.

«La cofradía hace saber al pueblo de Jaén que, aún no siendo lo previsto en un principio, debido a no haberse alcanzado el número de horquilleros suficientes, la cofradía se ve obligada a tomar una decisión excepcional y el próximo 4 de octubre la Virgen no será portada en su trono», se puede leer en el comunicado.

Así, insisten en que «no ha sido una decisión fácil de tomar» y esperan contar con el número suficiente de horquilleros para ser portada en su trono el próximo 11 de junio, cuando se celebra la festividad de la patrona.

Mientras, como solución, comunican que la cofradía del Cristo Yacente y la Soledad, con la que están hermanados, ha tenido a bien prestar el paso de la Soledad para portar a la Virgen de la Capilla.

«Pedimos respeto a esta decisión ya que no se ha tomado desde la voluntad de la cofradía», sentencian en el escrito público.

