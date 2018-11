Villarejo y Aristóteles El excomisario y el preceptor de Alejandro Magno saben bien que somos dueños de nuestros silencios. Y también que nuestros políticos hablan mucho, y más en harina electoral como ahora. El PP jienense busca un deportista de tirón, Podemos-IU-JeC viven el día después sin Montejo y en el PSOE espera un cosechón JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 4 noviembre 2018, 12:13

Dice Pablo Casado que solo se debe a los afiliados que le votaron, lo que incluye en la segunda vuelta de las primarias del PP a Cospedal y sus partidarios, pues en la primera ganó Sáenz de Santamaría. ¿Formaron entonces Casado y Cospedal un 'pacto de perdedores', según la doctrina 'popular'? También dice que Cospedal no ha mentido. ¿No es ese precisamente el problema, que lo dicho a Villarejo fuera verdad? El caso es que la política duerme con un ojo entreabierto, sobresaltada por un excomisario encarcelado que grababa a todo quisqui y que tiene los audios repartidos a buen recaudo en varios países como si fueran lingotes de oro.

Oigo que el nuevo petróleo son los datos que las redes sociales tienen de nosotros. Menudo hallazgo, habrá pensado Villarejo en su rencoroso cautiverio. La información es poder, como bien sabe usted, lector, aunque depende de cómo se consiga y, sobre todo, para qué.

Y no vayan a pensar que excomisario inventó la pólvora. Recuerdo el comentario de un concejal jienense con mando en plaza durante una entrevista en su despacho sobre un caso en los tribunales que le tocaba de lleno. Echó mano a un cajón del escritorio, lo abrió y comentó: «Aquí tengo muchos papales, de mucha gente, y no es que yo los busque, sino que la gente me los trae».

«El hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras», Aristóteles 'dixit'. Que se lo digan a los que hablan en los audios grabados de extranjis. Que un país esté en vilo por un personaje así, que utiliza hasta las idioteces que decimos a los postres, es para hacérselo mirar. El PSOE, que se quejó de eso cuando lo sufría, ahora se frota las manos y pierde una oportunidad magnífica para no seguirle el juego a un presidiario sin escrúpulos que juega a su antojo a dirigir la política nacional. Así les va. Así nos va.

MATE DE IMBRODA

Ciudadanos acusa al PP de querer birlarle al exseleccionador de baloncesto. Falta técnica y tiros libres. Juanma Moreno lo niega e Imbroda insiste en llevar la camiseta naranja. Así que ambos competirán por Málaga. Casi 'na'. Moreno va cambio de que le hagan 'un Lopetegui'.

El PP de la capital jienense también está cerca de fichar a un deportista estelar, de cara a las municipales del año próximo. Ya lo hizo en la era de Sánchez de Alcázar fichando al delantero Antonio Rueda y la operación les funcionó. ¿Quién será ahora? ¿Una pista? Pues eso, una pista. De ocho calles.

EN EL PSOE SE DAN CREMITA

Los socialistas capitalinos y provinciales viven uno de esos momentos zen, entre crisis y crisis. Salvo la excepción linarense, donde la tensión política se mastica e irá a más conforme se acerquen las urnas. Sobre todo si Juanfer decide volver a optar a la alcaldía con otro partido, porque aún no ha deshojado la margarita. Vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero, que muero porque no muero.

Susana y Pedro se dan cremita ahora, salvo que el conflicto catalán rompa la tregua. En Jaén, Reyes Midas reina y gobierna una balsa de aceite verde temprano, como el Picualia de la foto que lleva en su móvil y que enseña con orgullo. Diluidos los sanchistas en el ahora 'todos somos de Pedro Sánchez', los críticos enfundan sus falcatas a la espera de tiempos menos pacíficos. Y de puertas afuera, ven cómo la subida de Vox y la pugna de PP y Cs les está dejando a los socialistas buena parte del centro. Reyes espera un cosechón. El tiempo electoral dirá.

ERA POST-MONTEJO

A la izquierda del PSOE están con las orejas pinas. Tras el 'shock' por la marcha de su líder, Manuel Montejo, y una vez hecho el duelo en su despedida como concejal, con gran reconocimiento a su talla política por parte de sus adversarios, la hora de la verdad llegará cuando pasen los Reyes Magos, y el año nuevo se deslice hacia las municipales de mayo. Ahora tocan las autonómicas del 2 de diciembre, Día de la Abolición de la Esclavitud, toma ya, y de momento hay confluencia entre Podemos e IU, entre José Luis Cano y sus antiguos compañeros de Izquierda Unida, escenificada en la jaenera Plaza del Pato, aunque en realidad sea un cisne al que intenta devorar una serpiente.

En la sonora despedida de Montejo, el Lawrence de Arabia del barrio de San Roque, llamado a unir las distintas familias políticas de la capital y entrar en la Damasco municipal, fueron insistentes los llamados a la autonomía del proyecto de Jaén en Común y no parece que lo fueran por azar. Si los comunes confluyen con Podemos e IU, corren el riesgo de que tomen el mando las direcciones de ambas formaciones. Pero si no hay confluencia, pueden perder la oportunidad de ser decisivos en el próximo gobierno municipal. Y si hay una confluencia estrictamente local y distinta a la provincial, los votos de la capital no contarán para la Diputación y pueden perder la representación. Difícil papeleta y, encima, sin Montejo. La elección de la portavoz municipal puede dar una pista de por dónde irán.

El debate sobre la confluencia será después del turrón, con vistas a una primavera política que se presume apasionante, con jugadas y carambolas a cuatro bandas y la necesidad de pactar. Por cierto, que el PP aprobó en el pleno de esta semana, con el necesario apoyo de los concejales expulsados de Cs y el voto de calidad del alcalde, que gobierne la lista más votada. Imaginen que, por azar del destino, el PSOE saca un voto más, pero PP y Cs tienen mayoría absoluta, ¿Dejará Javier Márquez que gobiernen los socialistas o hará 'un pacto de perdedores'? Menudo dilema. Lo mismo se acuerda de Aristóteles.

MUSEO NACIONAL ÍBERO

Creo que a la presidenta se le escapó en Tierra Adentro. Enumeraba las virtudes turísticas de la provincia y hablaba de la apuesta por la cultura íbera. «Y yo espero que en cuestión de días tengamos una magnífica noticia para el Museo Íbero y lo incorporemos a la principal red de museos de España». Fin de la cita. ¿Qué red es esa? No puede ser otra que la Red de Museos Nacionales de España, donde están los grandes, El Prado, el Reina Sofía, pero también otros fuera de Madrid, como el del Teatro de Almagro, el de Arte Romano de Mérida o la Casa de Cervantes de Toledo. Las ventajas no son pocas. La principal es la cesión sin problemas de piezas estatales, como el conjunto escultórico de Cerrillo Blanco, el más importante hallado de esta cultura; aparte de la difusión, del empaque y de la subvención que pueden recibir.

Y es que, el Real Decreto 1305/2009 permite incorporar a esta red aquellos museos de titularidad autonómica o local, «de singular relevancia». El Íbero lo es, pues, aunque hay museos locales íberos, es único en sus características, al menos de momento (otra razón más). De hecho, mire usted por dónde, en la sorpresiva visita de la vicepresidenta en plena canícula, el pasado 18 de agosto, Carmen Calvo habló de la «singularidad» del Museo Íbero de Jaén y la «disposición a cooperar» del Estado. Blanco y en tetra brik.

Ahora bien, si Susana Díaz dijo que «en cuestión de días» se conocerá, es que aún falta algo para anunciarlo. Pero, como es verdad que será una «magnífica noticia», habrá que concluir que la presidenta ya es prisionera de sus palabras, aunque se les escaparan. O no. Veremos.