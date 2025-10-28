Más vigilancia para evitar el robo de aceituna con drones silenciosos y un helicóptero con cámara térmica La Guardia Civil va a intensificar su labor en las zonas rurales y aumentará la presencia de agente

E. López Martes, 28 de octubre 2025, 16:27

Más agentes para combatir el robo de aceituna. Con esta idea ha anunciado el subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, que la Guardia Civil va a intensificar su labor en las zonas rurales y aumentará la presencia de agente para prevenir y combatir delitos, además de fortalecer la colaboración «con todos los actores involucrados en la campaña agrícola, garantizando un desarrollo seguro y tranquilo de las labores»

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha presidido, junto con la alcaldesa de Alcaudete, Yolanda Caballero, la Junta Local de Seguridad del municipio con el objetivo de analizar la situación durante la campaña de recolección de la aceituna.

Durante la reunión, en la que también han participado mandos de la Guardia Civil en la comarca y de la Policía Local, Manuel Fernández ha puesto en valor «la importancia de este amplio dispositivo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de la campaña de recolección y proteger los intereses de todo el sector«.

En este sentido, Fernández ha detallado que la Benemérita «continuará prestando labores de apoyo a la Policía Local, como realiza de forma habitual, durante la campaña de aceituna».

De esta forma, el representante del Ejecutivo en la provincia ha resaltado la importancia de las labores preventivas de la Guardia Civil, que incluyen un aumento de la vigilancia en los tajos y puntos de comercialización, así como una intensa actividad de investigación, a través de las unidades de Policía Judicial, del Seprona y de los seis equipos específicos ROCA, ubicados en Baeza, Martos, Jaén, La Carolina, Andújar y Beas de Segura, que trabajan en la provincia y que están diseñados para combatir específicamente esta actividad delictiva.

También, con el objetivo de garantizar una mayor seguridad, está previsto el refuerzo del dispositivo con el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), el Escuadrón de Caballería y el servicio aéreo. Además, se empleará un helicóptero equipado con tecnología de visión nocturna y cámara térmica, así como drones con capacidad de vuelo silencioso y programación autónoma, lo que permitirá realizar reconocimientos aéreos de manera eficiente.

Visitas directas

Por otro lado, el representante del Ejecutivo en la provincia ha subrayado la importancia del papel que desempeña la Policía Nacional en el dispositivo de seguridad, realizando visitas directas a las zonas de cultivo, controles en los puntos de recepción y transporte de la aceituna, y desplegando operativos específicos en materia de extranjería a lo largo de toda la provincia.