La Victoria pasa a manos de la sociedad gestora del Real Jaén

Manuela Millán Martes, 14 de octubre 2025, 13:09

Estadio cedido durante 75 años. El Ayuntamiento de Jaén ha culminado el proceso para la concesión demanial del Estadio de la Victoria a la empresa Fomento y Promoción del Real Jaén, la sociedad gestora propietaria del paquete mayoritario de acciones del club. El alcalde de la ciudad, Julio Millán, y el director general del club, Fran Anera, han formalizado la firma del acuerdo que cede durante 75 años las instalaciones al club y, a su vez, garantizará «un retorno económico a la ciudad mediante un canon y que los gastos de mantenimiento y adecuación del estadio pasarán a ser asumidos por la concesionaria».

El alcalde ha trasladado que «es una satisfacción formalizar este acuerdo que supone dar forma legal y con toda la seguridad jurídica que requiere una cuestión así a una situación que heredaron cuando llegaron al gobierno en el anterior mandato». «Hay que recordar que nos encontramos con un estadio que tenía problemas de mantenimiento, que tenia problemas estructurales una parte de las gradas con riesgo de derrumbarse o que se regaba con aguas fecales», ha añadido.

Además, Millán insiste: «Esta era una de esas cuestiones pendientes desde que soy alcalde, porque aquella falta de control, aquella inseguridad jurídica que nos encontramos había que revertirla. Así lo hemos hecho en los últimos años y ahora ese proceso culmina con esta cesión que asegura el uso prioritario para el club, con la posibilidad de sacarle partido, y que redundará la estabilidad social y económica del equipo de la ciudad».

En ese sentido, ha señalado las inversiones realizadas en los últimos años en el estadio y su entorno como «el propio cambio de césped o el arreglo de las instalaciones interiores, o inversiones en el entorno como la mejora de los accesos, el adecentamiento de los aparcamientos y calles, y hasta un vial peatonal que llega hasta el propio estadio».

«Tenemos la suerte de contar con un equipo que dirige ahora el club que está dispuesto a tomar las riendas sabiendo de las dificultades que tiene, pero a la vez las oportunidades que abre. Ahora abrimos la puerta a que durante este periodo el estadio pueda ser gestionado y explotado, inscrito en el registro de la propiedad, con derechos y con deberes para que el Real Jaén tenga una larga vida de éxitos llevando el nombre de la ciudad por todos sus viajes», resume el alcalde.

Por último, Millán ha apuntado que la fórmula elegida permite la opción de que el estadio siga siendo municipal. «Elegimos un formato jurídico testado en otras iniciativas que ya están funcionando en la ciudad y que tiene ejemplo en la cesión de terrenos para una residencia en el Polígono del El Valle, o la cesión de suelo para un centro deportivo junto a El Corte Inglés o para un hospital privado que la iniciativa privada están promoviendo en el entorno del Bulevar», asevera.

Por su parte, el concejal de Patrimonio, Jose María Cano, valora el impulso que se le ha dado al expediente después de que el anterior equipo de gobierno «lo tuviera meses parado» y augura que el acuerdo vendrá a «dar vida y utilidad a uno de los edificios más grandes pero, sobre todo, más emblemáticos que tiene la ciudad de Jaén».