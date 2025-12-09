Las Vías Verdes del Aceite y del Renacimiento de Jaén, en 360º en Google

El viaducto sobre el río Salado, de Guadalimar o del Víboras a golpe de clic. Es posible con los Caminos Naturales Vías Verdes del Aceite ... y del Renacimiento, a su paso por Jaén, que ya se encuentran disponibles en Google Maps Street View en 360º.

Se trata de dos trabajos realizados por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, por encargo de la Diputación Provincial de Jaén, con el objetivo de posicionar las Vías Verdes de Jaén como destinos turísticos inteligentes en las plataformas de Google Maps, tanto a nivel nacional como internacional.

El desarrollo de estos proyectos ha seguido la metodología habitual de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para digitalizar vías verdes a modo de tour virtual. Se ha grabado vídeo en HD 360º en 8K, enlazando las diferentes áreas e incluyendo varios puntos de interés en cada una de las rutas. La filmación de todo el material digital se ha realizado en bicicleta eléctrica: 54,5 km del Camino Natural Vía Verde del Aceite y 27,22 kilómetro del Camino Natural Vía Verde del Renacimiento (tramo Segura).

Posteriormente, la Gerencia de Vías Verdes se ha encargado de cargar todo este contenido en un enlace único en Google Earth para cada una de las rutas, a modo de presentación, desde donde las personas usuarias pueden acceder de forma fácil e interactiva a cada recorrido. Esta visualización «permite ver de manera integral y dinámica el desplazamiento entre los diferentes elementos digitalizados y los puntos de interés incluidos», explican.

Millones de usuarios

Además, en el futuro, esta herramienta podrá nutrirse de nuevos elementos como exposiciones en Google Arts & Culture, e incluyendo ya folletos, videos, podcasts y enlaces para más información.

Estos trabajos de digitalización cumplen con el objetivo establecido de favorecer el posicionamiento de las vías verdes de Jaén en general, y concretamente las del Aceite y del Renacimiento (en su tramo del Segura), como destinos turísticos inteligentes. Todo ello a través de las plataformas de Google Maps (Earth y Street View), utilizadas por millones de personas usuarias en todo el mundo cada día.