Vialterra, próximo a construir el nuevo hospital de Málaga La empresa jienense forma parte de la UTE que logra la mayor puntuación técnica de las tres ofertas presentadas con la propuesta económica más baja

A. C. Jaén Martes, 7 de octubre 2025, 18:31 Comenta Compartir

La empresa jienense Vialterra, junto con Obrascón Huarte Lain (OHLA) y Sando, forma parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que toma la delantera en el proceso de adjudicación de la ejecución del nuevo hospital de Málaga y la explotación comercial de los aparcamientos.

De las tres ofertas presentadas al concurso convocado por la Junta de Andalucía, la de este consorcio de empresas es la que ha obtenido mejor puntuación técnica, 43,42, con la oferta económica más baja: 449,05 millones de euros.

Las otras dos ofertas las han realizado las UTES conformadas por Dragados, Sacyr Construcción y Verosa Proyectos y Servicios (30,17 puntos y una propuesta económica de 476.975.318,93 euros); y Ferrovial Construcción, FCC Construcción, Heliopol y Guamar (28,77 puntos y 470.247.456,53 euros).

Características

El futuro centro hospitalario contará con 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación, según avanzó en su día la Junta de Andalucía.

Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos. Con respecto a las consultas externas, habrá 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

El tiempo de ejecución previsto es de 75 meses.