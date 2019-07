«En este viaje no estamos solos, somos toda una provincia» 01:33 Inicio de la caravana entre Jaén y Santa Elena para reclamar más trenes. / LIÉBANA Tras la lectura del manifiesto comenzó la Marcha del Tren, que reclama la recuperación de servicios ferroviarios JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Domingo, 14 julio 2019, 12:56

«Lo peor no es perder un tren, que hemos perdido muchos; lo peor es la sensación de que se han dejado perder todos los trenes», afirma el manifiesto de la Marcha del Tren, leído a las diez de la mañana de este domingo en la plaza Jaén por la Paz, junto a la estación de Renfe, a cargo de un miembros de la Asociación Ferroviaria Jienense. A su lado, sobre las vías olvidadas del tranvía y con la bandera de España y el Castillo de Jaén como telón de fondo y símbolos de unidad, el alcalde, Julio Millán, el exalcalde, Javier Márquez, y los portavoces de los grupos políticos municipales, así como representantes de distintos colectivos sociales, profesionales o deportivos

«No venimos a pedir oportunidades, somos conscientes de que esta tierra y sus gentes las tienen... Sabemos muy bien cuánto vale Jaén y lo importante que es para esta tierra no perder ni una sola oportunidad, no dejar escapar ningún tren», prosigue el manifiesto, que alude a la libertad que da viajar, al turismo como fuente de ingresos y de cultura, al necesario transporte de mercancías o al futuro de los negocios y las ideas. Y pide que Jaén tenga las mismas posibilidades que el resto del país y de la comunidad autónoma.

01:51 Vídeo.

Y pasa a exigir soluciones a los responsables públicos, a quienes dicen además que tienen «la inmensa suerte» de no estar solos a la hora de plantear la demanda de más trenes para Jaén, ya que tienen «a toda una provincia, a todo un territorio detrás». «En este viaje no estamos solos, no somos cien, ni mil, ni cien mil, somos toda una provincia», agrega.

Y concluye reclamando a los gobiernos y a los partidos que los sustentan «compromisos presupuestarios y efectividad en hacerlos realidad», así como «unidad de acción, unidad de objetivos, unidad en el guion», en referencia al documento del CES, donde se establecen medidas a corto, medio y largo plazo en materia ferroviaria para toda la provincia. Y que eso no puede ser tan difícil de conseguir «cuando lo que se pide es justo».

«Salgamos hoy, pues, con la fuerza compacta de una provincia decidida a no ser nunca más la olvidada, a no ser más provincia de paso, o, lo que es peor, estación término para la tristeza, para nuestro futuro y el de nuestros hijos e hijas. Todos hoy representamos la fe y el futuro de Jaén y decimos alto y claro que no vamos a dar ni un paso atrás. Nadie nos podrá parar».

Arranque

Acto seguido, hacia las diez y media, el centenar de vehículos particulares que aguardaba estancionado en la calle Doctor Eduardo García-Triviño, se ha puesto en marcha, tras las oportunas indicaciones de la organización y de la Policía Local, con el alcalde en primer lugar, acompañado del sonar de claxon, camino de la Carretera de Madrid y de la autovía A-44, hasta Bailén, para después continuar por la A-4 por la Autovía de Andalucía hasta Santa Elena.

Además de los portavoces municipales y cargos políticos de PSOE, PP, Ciudadanos, Adelante Jaén y Vox, se han sumado a la iniciativa federaciones vecinales, la plataforma ciudadana Jaén Merece Más, los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, la federación de constructores y promotores de obras, PROA, las dos asociaciones del taxi, el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala o sindicatos, entre otras organizaciones, así como Santi Rodríguez o David Navarro a través de las redes sociales.

Ha marcha fue autorizada por la Subdelegación del Gobierno de Jaén con una serie de limitaciones, ya que coincide con el final de la primera quincena de julio y el inicio de la segunda y, por tanto, con el regreso o comienzo de las vacaciones para algunos. De ahí la hora temprana para ser un domingo, el número de vehículos y el compromiso de circular a 90 kilómetros por hora como mínimo y de hacerlo por el carril derecho para permitir los adelantamientos por el izquierdo.

Historia

La provincia de Jaén ha perdido desde 1992 el 90% de los trenes que circulaban por ella, según el último informe realizado por el CES provincial, pero ha sido la llegada del AVE a Granada y la consiguiente eliminaciones de talgos lo que ha provocado una oleada de críticas en los medios de comunicación y redes sociales de los jienenses.

Por otro lado, más de 10.200 personas han firmado en una campaña a través de Change.org contra la eliminación de la conexión del ferrocarril del Talgo que hacía parada en Linares-Baeza con Madrid, dejando aislada la provincia de Jaén.

Este talgo se eliminó el día 26 de junio, con la llegada del AVE a Granada, lo mismo que sucederá en próximas semanas con el Talgo que lleva hasta Almería.