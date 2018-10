Un viaje 'de miedo' por la provincia

«Cuenta la leyenda de Carmencita que una madre y una hija, tras buscar y hallar un tesoro en el Castillo de Jódar escondido por los moros, queriendo coger más y más monedas, por avaricia pura, acabaron cayendo por un agujero, tragadas por el abismo», relata entre efectos de truenos, tormentas y con una voz casi salida de ultratumba J. Ramírez, técnico de sonido del Ayuntamiento galduriense. «Desde aquel día, en la casería de Palomares, cada año en la noche de Los Santos, los espíritus regresan para atormentar a aquellos que se atreven a entrar en su morada», concluye, mientras aparece todo de negro la madre de Carmencita y la propia protagonista del interior de un habitáculo para asustar −y hacer reír− a los presentes. Bueno, la propia protagonista en puridad no (quien esto escribe probablemente de haber sido así estaría ingresado con unas cuantas canas más), dos actrices y otros actores que ayer en la Institución Ferial de Jaén, dentro del marco de la XVII Feria de Turismo, Deporte y Aventura de Andalucía, Tierra Adentro 2018, representaron por la mañana la función sobre una de las leyendas más célebres de Jódar y que estos días es uno de los atractivos para aquellos que quieran visitar la localidad (ya van doce ediciones), entre otros muchos. Y lo que viene. «El próximo año celebramos el centenario de la ciudad y estamos preparando multitud de actividades», aclara Paqui Marcos, concejala de Cultura y Festejos. Teatro, Escape Room, Risoterapia, un mercado por la igualdad y un sinfín más.

Jódar, como el resto de municipios jienenses en mayor o menor medida, mostró ayer sus mejores galas en la segunda jornada de Tierra Adentro, convirtiendo de nuevo a la provincia de Jaén en escaparate del turismo de interior andaluz y nacional, permitiendo a los profesionales hacer negocio y a los visitantes conocer mejor los pueblos de la provincia y su posible próximo destino turístico y 'viajar' de un pueblo a otro en apenas un minuto. Ir, verbigracia a Baños de la Encina, superado el 'susto', y encontrarse con que puede descender desde su célebre castillo hasta el yacimiento de Peñalosa en una montaña rusa. Y en menos de cuatro minutos. Bueno, en realidad esto también tiene truco o tampoco lo hubiera hecho quien esto escribe. Se recrea con tecnología 3D, sillón y gafas, este descenso entre dos de los grandes reclamos de Baños. De todas las edades lo probaron.

Luchando contra la lluvia

Superado este viaje tocaba seguir de ronda por Jaén. Gracias al 'teletransporte' de Ifeja en pocos metros uno está viendo lo mejor de Castellar, el Santuario Ibérico de los Altos del Sotillo, su cueva, sus más de 50 yacimientos arqueológicos. «Estar aquí es una oportunidad», expresa Lucas Rubio, técnico de Cultura. «Tenemos mucho que ofrecer y es perfecto para darlo a conocer», recalca.

Las precipitaciones y el mal tiempo hizo mella en el chorreo de visitantes, menguado por el agua pese a estar todo bajo a techo y a buen recaudo. «Parece que está haciendo que haya menos gente quizás que otros años», lamentaba Rubio, pidiendo quizás un plus de actividades y nuevos revulsivos que atrajeran a más público en la próxima edición, aunque dejando claro uno de los 'estigmas' que pesan sobre los castellariegos y los jienenses. «El que no viene es porque no quiere. Nos quejamos de que no hay 'ná' y cuando hay algo la gente no va. ¿Qué queremos?», se preguntaba.

Tras asentir con la cabeza quien el arriba firmante siguió su ruta por la provincia, otras andaluzas y hasta otras comunidades como Murcia. Sin gasolina ni diésel, solo con sus piernas. Chúpate esa, a quien corresponda. Así aterrizó en la Sierra de Cazorla, conociendo algo más de Quesada. «Estamos trabajando el turismo activo, que es lo que más tirón está teniendo últimamente y por lo que más se está apostando en la feria y el sector de interior. Tenemos BTT, barrancos, deportes de altura, trail, escalada... En La Iruela, Cazorla y Quesada», expone Diego Navarrete, gestor cultural de la AD Sierra de Cazorla. De esta última, además, no puede uno perderse sus tres museos, recalca, el de Zabaleta, el de Miguel Hernández y el CIPAE.

Pensando en el gran potencial del turismo cultural de Jaén se topó con la célebre fiesta de mozos de Rus, con su toque religioso y carnavalesco, que uno ve a las mascarillas tradicionales y, ay, se acuerda de Carmencita. La tradición, del siglo XVII, tiene su origen en una epidemia de peste bubónica que acabó con la vida de muchos jóvenes de Rus, todos varones.

Un milagro

Tras cesar de forma milagrosa, en los años venideros, los mozos del pueblo se vestían de mujer, se cubrían la cara y se tapaban las manos, y encorvándose, para hacer más vieja su figura y con voz de falsete, decían: «mascarilla, mascarilla, ¿a que no me conoces?». Era su forma de desafiar y tratar de engañar a la epidemia, y con ello también a la muerte. Otro escalofrío. Menos mal que acto seguido empezó a sonar una charanga y las mascarillas a bailar y de nuevo se le pasó el soponcio.

Con tanto kilómetro recorrido decidió parar a tomar alguna vianda y un refresco. Y aquí también destaca la feria, ofreciendo productos típicos de toda la provincia, carnes, dulces, aceites por doquier. Y con el estómago lleno se dio una vuelta por los stands de actividades, que los hay también y para toda la familia. Actividades de Turismo Activo como tiro con arco, Virtual, pista BMX, rocódromo o ecokarts. También un mini taller de marcha nórdica, realidad virtual sobre Cástulo, o la bola gigante en mitad de Ifeja del planetario AstroÁndalus, a la que se asomó uno y trató, sin éxito, de captar alguna foto decente.

En su caso, haciendo un cálculo somero, quien esto firma hizo más de mil kilómetros yendo de un pueblo a otro de la provincia, decenas de ellos, en unas cuantas horas. Algún día quizás esto sea realmente posible; hoy solo lo es en la feria del turismo interior Tierra Adentro (a 3 euros la entrada, gratis menores de 12 años). Esta tarde llega a su fin y merece la pena pasarse antes. Cualquiera que haya visto algo de Disney lo sabe: «lo mejor está en el interior».