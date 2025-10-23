El verano sonríe al turismo: la temporada deja 156.000 visitantes, la mejor cifra en 18 años
La época estival rompe la tendencia negativa de los primeros meses, si bien desde el sector alertan de una situación de «estancamiento»
Jesús Jiménez
Jaén
Jueves, 23 de octubre 2025, 23:10
El prejuicio de que es imposible visitar Jaén en verano por el calor desaparece poco a poco. Los turistas cada vez eligen más a la ... tierra del olivar como destino de sus vacaciones en la época estival, como demuestra el hecho de que entre los meses de junio a agosto la provincia haya registrado un total de 156.036 visitantes.
Esta cifra, obtenida de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra un crecimiento del 3% respecto al verano de 2024, cuando los turistas se cifraron en 151.332, ydeja unos números que no se veían desde el año 2007, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Unos buenos datos obtenidos a pesar de una ola de calor que duró 16 días y que dejó los termómetros en máximas de hasta 45 grados en varias jornadas.
Este crecimiento es similar a la tendencia andaluza, que en el verano ha registrado un incremento el 3,6% hasta alcanzar los 6.458.057 visitantes. Aún así, Jaén se queda lejos del crecimiento de otras provincias como Almería, donde el aumento ha sido impresionante, con casi del 10%.
Sin embargo, los buenos números no representan la realidad que vive el sector hotelero. Así lo asevera para IDEAL Pedro Antonio García, gerente del Hotel Europa, quien califica la situación de «estancamiento», y que esos números no se traducen en beneficios reales para empresarios ni generan riqueza en el territorio.
«Estamos en una fotografía fija. Salvo excepciones por alguna situación coyuntural, vemos que no avanzamos. El mejor ejemplo es las plazas hoteleras, que en 15 años no han aumentado. Está muy bien que aumenten los turistas, pero luego la media de ocupación de los establecimientos es del 30%, cuando para ser rentables debería ser al menos del 40%. Sin hablar del precio por habitación, que está por los 30 euros», asevera.
Es cierto que los datos muestran que mientras el crecimiento de los turistas es superior al 3%, el de las pernoctaciones ha aumentado menos, en concreto un 1,9% (de 287.109 a 281.786). Esto indica que vienen más viajeros, pero que se hospedan menos tiempo en el territorio, reforzando la imagen de Jaén como destino de escapadas o fines de semana.
La misma sensación de estancamiento también se refleja si se analizan los datos de todo lo que llevamos de año. Hasta septiembre, último mes del que dispone datos el INE, los turistas ascendían a 442.117, unos 2.000 más que en el mismo periodo de 2024 (crecimiento del 0,5%), motivado por los malos resultados de los primeros meses del año.
Pernoctaciones
Misma situación ocurre con las pernoctaciones, que solo han aumentado en unas 6.000 en lo que va de año respecto al anterior hasta alcanzar las 799.580. Para el gerente uno de los principales problemas es la falta de plazas hoteleras, que impide que la ciudad pueda albergar acontecimientos de gran tamaño.
«Si en la capital tenemos aproximadamente unas 500 plazas, en cuanto tengamos un evento con 300 personas colapsa la ciudad. Instituciones como la Universidad de Jaén (UJA) o la delegación de Deportes de la Junta de Andalucía se las ven y se las desean para organizar eventos de gran tamaño, sobre todo por dónde alojar a lo participantes», asevera.
«Nada me gustaría más que en los próximos años se construyeran tres nuevos hoteles con 100 plazas. Serían competencia, pero permitirían que Jaén albergara grandes eventos y todo el sector se vería beneficiado, ese el trabajo que tenemos que hacer», argumenta García.
«Lo que necesita la provincia son mejores comunicaciones y un icono que nos diferencie»
Ante la situación de «estancamiento» que diagnostica el gerente del Hotel Europa, Pedro Antonio García, la solución que propone es sencilla de afirmar pero no tanto de emprender: mejorar las comunicaciones de la provincia, tanto para atraer a más turistas como para que las empresas locales puedan promocionar su oferta lejos de nuestras fronteras.
«El mejor ejemplo es la disputa que tenemos ahora por el nombre del aeropuerto Granada-Jaén. Es una disputa sin sentido, cuando en el fondo el problema es la dificultad que tienen al bajarse del avión para llegar a Jaén. Con unas buenas comunicaciones podrían tardar 45 minutos, lo mismo o menos que desde el aeropuerto de Barajas a Madrid. Ahí está el dilema», señala García.
La falta de comunicaciones adecuadas, según el gerente, también desincentiva a las empresas locales a invertir en la promoción de su producto en el exterior, pues los potenciales clientes «están fuera de nuestro alcance». «La falta de incentivos hace que las empresas sean más conservadoras y no se expandan», argumenta.
El otro 'handicap' es la falta de un icono que represente a Jaén. «Es cierto que tenemos la marca 'Jaén Paraíso Interior', que funciona, y que el sector se ha profesionalizado mucho en los últimos años. Sin embargo, tú piensan en Granada y te vas a la Alhambra, y de ahí construyes. O Córdoba y su Mezquita. Aquí tenemos muchos destinos, como el patrimonio de Úbeda y Baeza, la Catedral o las zonas verdes, pero que necesitan más promoción», afirma.
«Con todo ello no soy negativo, creo que Jaén tiene muchas posibilidades y puede ser un destino incomparable al resto de Andalucía, pero para ello necesitamos un trabajo de modernización de las comunicaciones y seguir apostando por la promoción de nuestras fortaleza, como ahora se hace con el oleoturismo», concluye.
