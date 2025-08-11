«Un verano sin niños saharauis en casa es como si no fuese verano»
La llegada de estos menores siempre supone un reto para las familias de acogida, ya sean primerizas o veteranas
Ascensión Cubillo
Jaén
Lunes, 11 de agosto 2025, 11:19
Dos familias con dos niveles de experiencia distintos y un mismo objetivo: dar una oportunidad a menores saharauis para que puedan disfrutar de unas 'Vacaciones ... en paz' en la provincia de Jaén. Para María Madero es su primera vez como madre de acogida y la segunda para Natalia Araque, aunque ella se ha criado con niños y niñas saharauis en casa porque su madre empezó a acoger hace 18 años.
María Madero es de Torredonjimeno y tiene tres hijos —Emilia (cinco años), Julio (ocho) y Valeria (doce)—, a los que este verano se suma un cuarto de nombre Brahim y con diez años. El periodo de adaptación lo han superado bien ambas partes, aunque con algún que otro episodio de celos que ya se ha solucionado, y la comunicación fluye ahora con más facilidad que al principio.
La llegada de estos pequeños siempre supone un reto para las familias de acogida, pero aún más para las que son primerizas porque todo resulta nuevo: idioma, costumbres, religión. La gestión de las emociones también resulta clave para propiciar el acercamiento.
«Los primeros días, Brahim estaba más cortado y le costaba mucho hablar a pesar de que entendía el español porque había venido otras veces. Nosotros tampoco sabíamos muy bien cómo actuar y ante todo queríamos respetar sus tiempos. Yo, por ejemplo, soy muy cariñosa y besucona y él al principio como que se escurría, pero en cuestión de una semana ya me abrazaba, me daba besos y me daba las gracias por todo», explica María.
Para Brahim la experiencia también es distinta a la de años anteriores porque es su primera vez en una familia de acogida con niños y, además, de una edad similar a la suya. De ahí que esté «loco de contento», una alegría sin duda compartida por todos.
Los niños van por la mañana a la escuela de verano mientras María trabaja, una actividad que Brahim disfruta mucho porque le gusta socializar y aprender. Esta familia pasa el verano entre la playa y el campo con la piscina. En cuanto a las comidas, le encanta la fruta hasta el punto de que si le dan a elegir entre fruta y chucherías, prefiere la primera opción.
Vínculo profundo
Y de Torredonjimeno viajamos a Mancha Real, donde Majidi pasa el verano con Natalia Araque por segundo año consecutivo. El vínculo entre ambos viene de lejos, ya que Natalia lo conoció cuando aún era un bebé la primera vez que viajó a los campamentos de refugiados. Majidi, que está a punto de cumplir 10 años, vive en Bojador. «Nos cogimos cariño y su madre siempre me decía: este es tu hijo. Y aquí lo tengo», comenta Natalia.
Esta vez viene con un mayor dominio del español, algo que ha sorprendido a Natalia tras un año sin practicarlo. No se le resisten las palabras técnicas ni los detalles en las descripciones. Lo que más le cuesta es el tema baño y tener que cambiarse de ropa a menudo en función de si va a la piscina o al parque, así como lo de mirar a ambos lados de la calle para cruzar.
Para Natalia, que viene de una familia con décadas de experiencia en la acogida en el marco del programa 'Vacaciones en paz', «un verano sin niños saharauis en casa es como si no fuese verano». Además ha ido a los campamentos de refugiados hasta en cuatro ocasiones. Su compromiso con la causa es grande.
Allí ha vivido experiencias que se le han quedado grabado a fuego, como asistir al nacimiento de una hermana de Majidi. «Cuando vamos no podemos salir por la noche del campamento por precaución y el hospital está a las afueras, así que su madre me dijo: vístete como nosotros, que tú vienes al hospital. Lo que llevo en la barriga es tu hijo también y tienes que verlo nacer», recuerda aún con emoción.
Llamamiento para que se sumen más familias al programa 'Vacaciones en paz'
En la provincia jienense son dos las asociaciones que gestionan el programa 'Vacaciones en paz': Sáhara Jaén y Amigos del Sáhara Libre de Linares. Este verano ha venido casi un centenar de niños y niñas con 10 y 11 años, una cifra que si bien se mantiene en los últimos años, dista mucho de aquellos en los que la provincia recibía entre 140 y 150 menores. En este sentido, la pandemia de coronavirus supuso un punto de inflexión. De ahí que las asociaciones hagan un llamamiento para que se sumen más familias a este programa. «Antes, por norma general, todos los niños que habían nacido en un año concreto salían en un mismo verano. Ahora llevamos tres veranos seguidos saliendo niños de 2015, entonces no se les da la oportunidad a los de 2016 porque no han salido todos los del año anterior. Se necesitan más familias», apunta Natalia.
Desde Sáhara Jaén insisten en que esta acogida no es solo un acto solidario, sino también una «declaración política llena de rebeldía», por ello explican que los pequeños son los mejores embajadores de su país. «Hace 50 años que los saharauis fueron condenados al exilio en el desierto de Argelia y a la ocupación marroquí. Además, en los últimos años el Gobierno español ha rendido pleitesía al régimen marroquí, condenando al pueblo saharaui a una situación inviable y catastrófica. Los niños llegan a nuestras casas y pueblos para recordarnos que son un pueblo soberano y que merecen una vida mejor», explica la presidenta de la asociación Sáhara Jaén, Franma Ruiz.
