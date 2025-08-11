«Un verano sin niños saharauis en casa es como si no fuese verano»

Dos familias con dos niveles de experiencia distintos y un mismo objetivo: dar una oportunidad a menores saharauis para que puedan disfrutar de unas 'Vacaciones ... en paz' en la provincia de Jaén. Para María Madero es su primera vez como madre de acogida y la segunda para Natalia Araque, aunque ella se ha criado con niños y niñas saharauis en casa porque su madre empezó a acoger hace 18 años.

María Madero es de Torredonjimeno y tiene tres hijos —Emilia (cinco años), Julio (ocho) y Valeria (doce)—, a los que este verano se suma un cuarto de nombre Brahim y con diez años. El periodo de adaptación lo han superado bien ambas partes, aunque con algún que otro episodio de celos que ya se ha solucionado, y la comunicación fluye ahora con más facilidad que al principio.

La llegada de estos pequeños siempre supone un reto para las familias de acogida, pero aún más para las que son primerizas porque todo resulta nuevo: idioma, costumbres, religión. La gestión de las emociones también resulta clave para propiciar el acercamiento.

«Los primeros días, Brahim estaba más cortado y le costaba mucho hablar a pesar de que entendía el español porque había venido otras veces. Nosotros tampoco sabíamos muy bien cómo actuar y ante todo queríamos respetar sus tiempos. Yo, por ejemplo, soy muy cariñosa y besucona y él al principio como que se escurría, pero en cuestión de una semana ya me abrazaba, me daba besos y me daba las gracias por todo», explica María.

Ampliar María Madero y su familia posan con los regalos que les ha traído Brahim. Cedida

Para Brahim la experiencia también es distinta a la de años anteriores porque es su primera vez en una familia de acogida con niños y, además, de una edad similar a la suya. De ahí que esté «loco de contento», una alegría sin duda compartida por todos.

Los niños van por la mañana a la escuela de verano mientras María trabaja, una actividad que Brahim disfruta mucho porque le gusta socializar y aprender. Esta familia pasa el verano entre la playa y el campo con la piscina. En cuanto a las comidas, le encanta la fruta hasta el punto de que si le dan a elegir entre fruta y chucherías, prefiere la primera opción.

Vínculo profundo

Y de Torredonjimeno viajamos a Mancha Real, donde Majidi pasa el verano con Natalia Araque por segundo año consecutivo. El vínculo entre ambos viene de lejos, ya que Natalia lo conoció cuando aún era un bebé la primera vez que viajó a los campamentos de refugiados. Majidi, que está a punto de cumplir 10 años, vive en Bojador. «Nos cogimos cariño y su madre siempre me decía: este es tu hijo. Y aquí lo tengo», comenta Natalia.

Esta vez viene con un mayor dominio del español, algo que ha sorprendido a Natalia tras un año sin practicarlo. No se le resisten las palabras técnicas ni los detalles en las descripciones. Lo que más le cuesta es el tema baño y tener que cambiarse de ropa a menudo en función de si va a la piscina o al parque, así como lo de mirar a ambos lados de la calle para cruzar.

Para Natalia, que viene de una familia con décadas de experiencia en la acogida en el marco del programa 'Vacaciones en paz', «un verano sin niños saharauis en casa es como si no fuese verano». Además ha ido a los campamentos de refugiados hasta en cuatro ocasiones. Su compromiso con la causa es grande.

Allí ha vivido experiencias que se le han quedado grabado a fuego, como asistir al nacimiento de una hermana de Majidi. «Cuando vamos no podemos salir por la noche del campamento por precaución y el hospital está a las afueras, así que su madre me dijo: vístete como nosotros, que tú vienes al hospital. Lo que llevo en la barriga es tu hijo también y tienes que verlo nacer», recuerda aún con emoción.