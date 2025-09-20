Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de la Feria de Maquinaria Agrícola de Jaén en su edición de 2025. ALBERTO ROMÁN

La venta de maquinaria agrícola aumenta más del 40%: «es mecanizarse o morir»

Los agricultores invierten en tractores o herramientas con el objetivo de reducir costes para poder competir en el mercado

Jesús Jiménez

Jaén

Sábado, 20 de septiembre 2025, 23:13

Ante los retos a los que se enfrenta el sector agrícola, como el cambio climático, la escasez de mano de obra o los bajos precios ... en origen, los agricultores de Jaén apuestan por la tecnología para ser competitivos, invirtiendo en aperos inteligentes y herramientas más modernas, como demuestra el hecho de que hasta julio la venta de maquinaria nueva ha crecido un 43% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor del homicidio de un hombre en Lopera
  2. 2

    Trump recupera la figura del censor
  3. 3 La Plataforma de regidores de Jaén alerta de la situación crítica de las urgencias del hospital Alto Guadalquivir
  4. 4 La Cámara de Comercio de Andújar analiza las potencialidades y retos de la provincia
  5. 5 Arde el autobús de un equipo de fútbol de Málaga que jugaba en Jaén
  6. 6 Obras de «calado» en el antiguo colegio Muñoz Garnica para darle un uso social
  7. 7 La plaza Cervantes de Jaén ya luce el monumento al cofrade
  8. 8 Detienen al presunto autor del homicidio de un hombre en Lopera
  9. 9 Bedmar suma un nuevo recurso turístico con la puesta en servicio de una vía ferrata
  10. 10 La Feria de San Lucas 2025 contará con 30.000 metros cuadrados adicionales de aparcamiento

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La venta de maquinaria agrícola aumenta más del 40%: «es mecanizarse o morir»

La venta de maquinaria agrícola aumenta más del 40%: «es mecanizarse o morir»