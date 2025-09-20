La venta de maquinaria agrícola aumenta más del 40%: «es mecanizarse o morir»

Ante los retos a los que se enfrenta el sector agrícola, como el cambio climático, la escasez de mano de obra o los bajos precios ... en origen, los agricultores de Jaén apuestan por la tecnología para ser competitivos, invirtiendo en aperos inteligentes y herramientas más modernas, como demuestra el hecho de que hasta julio la venta de maquinaria nueva ha crecido un 43% respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo demuestran los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de sus avances mensuales sobre la inscripción de maquinaria agrícola nueva. En los siete primeros meses del año se han vendido un total de 945 unidades frente a las 658 del mismo periodo del año anterior.

Esto se traduce en una inversión mayor en Jaén respecto a Andalucía. En el caso de la comunidad autónoma, se han registrado un total de 4.931 nuevas máquinas agrícolas hasta julio. Esto supone un aumento del 27% respecto al mismo periodo de 2024 (3.877), lo que supone 16 puntos porcentuales menos que la provincia de Jaén.

Los datos son aún más positivos si se tiene en cuenta que en 2024 ya hubo una buena inversión gracias a las perspectivas de una buena cosecha de aceituna, tras dos años de sequía donde el mercado se redujo ante la perspectiva de bajos ingresos por el descenso de la producción.

Carmen es un ejemplo de agricultora joven con ganas de invertir, en su caso una trituradora y sopladoras. Con una maquinaria ya antigua, veía que su rentabilidad era menor y que dedicaba más días a la campaña de aceituna que los agricultores de su alrededor, por lo que se decidió a invertir.

«Al principio es una inversión fuerte, aún con ayudas, pero sin duda es rentable a largo plazo. No hay ni punto de comparación al trabajo manual, que requiere más esfuerzo y dinero. Por ejemplo, con la picadora tardo nada en triturar el ramón, que antes me llevaba jornadas enteras», relata.

Los jienenses invierten fundamentalmente en dos tipos de maquinaria: maquinaria remolcada o suspendida y tractores. En el primer caso, con un crecimiento del 43%, se encuentran las herramientas para la preparación del suelo, equipos de siembra y plantación o los equipos de fertilizante, si bien los más comunes son los equipos de tratamiento, entre los que se incluyen los pulverizadores, atomizadores o dosificadores; las herramientas que se utilizan para lo que muchos agricultores denominan como 'curar'.

El otro gran producto de inversión es el tractor. Con múltiples utilidades como arar, fertilizar o mecanizar la cosecha, su crecimiento ha sido algo inferior a la media, con una subida del 37.5%, cifra muy similar a la media andaluza, que se sitúa en el 34%.

Buenas perspectivas

Estos datos, ya de por si positivos, pueden ir mejor, puesto que los meses previos a la campaña de aceituna son donde más se invierte en maquinaria agrícola. El motivo es simple: la Junta de Andalucía ha aprobado de forma definitiva 818 expedientes en Jaén en la convocatoria de ayudas para la adquisición de nueva maquinaria, lo que supone que los agricultores recibirán unos 43,7 millones de euros para renovar sus herramientas.

Una vez resueltos de forma positiva los expedientes, los beneficiarios deben adquirir la maquinaria, para una vez hecho el gasto presentar el documento de pago y recibir la subvención. El compromiso de la Junta es entregar todas las ayudas antes de final de año, de ahí que se espere gran movimiento en el mercado.

Una de las beneficiadas de esta ayuda es María, que al hacerse cargo de la explotación familiar, decidió que era el momento de invertir. «He adquirido un paraguas, tractor y herramientas que me van a permitir mejorar la rentabilidad. Antes dependía de una empresa externa de servicios que me recogía la aceituna, y ahora puedo plantearme contratar trabajadores y hacerlo yo misma», relata.

Renovación

Sin esta ayuda la agricultora reconoce que no hubiera sido capaz de afrontar la inversión. «Me han subvencionado el 90% de los 120.000 euros que había solicitado. La verdad es que sin ese apoyo hubiera sido imposible invertir, y no se si hubiera podido continuar con la explotación o la hubiera arrendando», manifiesta.

Otro caso similar es el de Juan Diego Toral. Tras pedir la ayuda ha podido cambiar de tractor. «Tenía uno heredado al que no le funcionaba el embrague ni el aire acondicionado, y que siempre estaba en el taller. Ahora con el nuevo puedo utilizar el recogemantones, que ya es una herramienta fundamental en la aceituna», narra el agricultor.

Respecto a la inversión, Toral la considera «necesaria» para reducir costes y hacer frente a las vicisitudes del mercado. «Es mecanizarse o morir. La rentabilidad es vital: antes tenía que comprar 250 sacos de 40 kilos de abono y cargarlos a la espalda. Ahora los compro en paquetes de 1.000 kilos y utilizo la pala del tractor: es más barato, fácil y rápido, todo son ventajas».

La maquinaria permite mitigar el problema de la falta de trabajadores que sufre el campo jienense. Como detalla Toral, las nuevas tecnologías permiten reducir el número de trabajadores de las cuadrillas para recolectar el fruto. «Si tienes un tractor con pinza pues no es necesario que lleves a gente con vibradoras, y el recogemantones también te quita mucho trabajo. Ese es el futuro: menos empleados pero más especializados en usar la herramienta».