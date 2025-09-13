La venta de coches híbridos y eléctricos se dispara en Jaén

Las matriculaciones a coches híbridos y eléctricos se disparó este verano en la provincia de Jaén. En agosto, según Anfac (Asociación Española de Fabricantes de ... Automóviles y Camiones), a través de datos recabados por la DGT, la venta de híbridos enchufables es hasta cinco veces mayor que en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 11 matriculaciones, registrándose esta vez 50. Así, desde enero se han vendido 293, frente a los 111 de 2024 en Jaén.

Asimismo, respecto a los coches eléctricos se observa un incremento de casi cuatro veces más, pasando de 7 a 26 de un año a otro en el mes de agosto. De esta manera, desde enero suman 263 vehículos de este tipo que se suman a las carreteras jienenses, cuando el año anterior fueron poco más del centenar, llegando a 103.

Respecto al resto de vehículo, en el total de mercado, se han matriculado 340 vehículos en agosto, siendo 315 el año pasado, con un aumento del 7,94%. Así, para agosto, el total de vehículos vendidos y listos para coger carretera en Jaén son 3.273, con una subida del 19%, ante los 2.749 del 2024. Aunque la gasolina sigue siendo la elección preferida, el diesel cae un 64% respecto al año anterior.

Alternativos

En todo el país, Las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables, comprendiendo turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) logran un nuevo aumento en agosto, con un crecimiento del 163,3% en el mes y 16.085 unidades, lo que representa el 21,75% del mercado total. El buen ritmo que se mantiene en agosto sitúa el total del año en las 150.148 unidades electrificadas vendidas, con un alza del 98% respecto al mismo periodo del año anterior. Hasta el octavo mes, el mercado electrificado supone el 16,41% del mercado total, 7 puntos porcentuales más que 2024.

En cuanto a las matriculaciones de vehículos alternativos (electrificados, híbridos y de gas), aumentan un 49,8% en el mes, con 44.889 unidades vendidas y representando 6 de cada 10 entregas. En el total del año, acumulan 504.419 ventas, un 47% más que el año anterior y con el 55,7% del mercado global.

José López-Tafall, director general de ANFAC indicó que agosto «vuelve a ser un reflejo del buen comportamiento del mercado electrificado durante este año». «Solo en este mes, la cuarta parte del mercado de turismos ha sido de unidades con enchufe y en el año ya se suma el 18% total de las ventas», dijo, y añadió: «Son muy buenas cifras que han de llevar al optimismo, pero no al conformismo».

«Las marcas ya están poniendo de su parte, con un gran esfuerzo comercial de cara a los clientes, pero este esfuerzo ha de verse complementado con un plan de ayudas suficiente y eficiente para seguir fomentando su compra», manifestaba el director general.