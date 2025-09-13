Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sube la adquisición de coches alternativos. EP

La venta de coches híbridos y eléctricos se dispara en Jaén

Los jienenses adquieren más vehículos este verano y confían en los modelos ecológicos para hacerse a la carretera

Enara López de la Peña

Sábado, 13 de septiembre 2025, 23:27

Las matriculaciones a coches híbridos y eléctricos se disparó este verano en la provincia de Jaén. En agosto, según Anfac (Asociación Española de Fabricantes de ... Automóviles y Camiones), a través de datos recabados por la DGT, la venta de híbridos enchufables es hasta cinco veces mayor que en el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 11 matriculaciones, registrándose esta vez 50. Así, desde enero se han vendido 293, frente a los 111 de 2024 en Jaén.

