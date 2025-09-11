La venta de aceite de oliva continúa en auge con 85.000 toneladas en agosto A falta de dos meses para la próxima campaña ya se ha comercializado el 93% de la producción, por lo que se espera que los precios sigan al alza

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:34 Comenta Compartir

La venta de aceite de oliva sigue en auge, pues según los datos facilitados y confirmados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), la comercialización crece a buen ritmo a pesar de ser agosto, con un total de 84.336 toneladas puestas en el mercado, un 40% más que en el mismo mes del año pasado.

De hecho, y a falta de dos meses para que comience la aceituna, los productores habían sacado al mercado un total de 1.320.915 toneladas de aceite, el 93% del producido en España en la última campaña. De hecho, las almazaras apenas si tienen un 7% del aceite producido, en total 235.426 toneladas, mientras que la distribución cuenta con 165.842 toneladas y el Patrimonio Comunal Olivarero 3.344 toneladas.

Al ritmo de comercialización actual el enlace de la campaña será muy corto, similar o incluso inferior al de la pasada, cuando se arrastraba una tendencia negativa tras do s años consecutivos de sequías, lo que redujo las reservas disponibles.

Todo ello apunta a que los precios en origen, que consiguieron romper la barrera de los cuatro euros a finales de agosto, se mantendrán o incluso continuarán con su tendencia alcista. Al menos esa es la opinión de Jesús Cózar, secretario general de UPA Jaén y Andalucía, quien reivindica unos precios justos para todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.

Coste de producción

«El precio todavía está lejos de cubrir los costes de producción del olivar tradicional, que están cifrados en 4,70 euros, por lo que no podemos permitir que unos pocos se lleven el mayor beneficio a costa del sudor de los agricultores. Seguimos en una situación forzada artificialmente para dejar en fuera de juego al olivar tradiciona, porque estamos lejos de tener esa gran campaña que muchos augurabanl», asevera Cózar.

Cabe destacar que tanto desde COAG como UPA se estima que la próxima campaña será media, con problemas como la falta de agua en un mes decisivo como es el de septiembre, con aceitunas arrugadas incluso en regadío. A esto se une la vecería propia del cultivo del olivar, las altas temperaturas de los últimos meses y las plagas, que no afectan a la calidad, pero sí a la producción.