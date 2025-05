«Venimos a Expoliva a por maquinaria para suplir la falta de mano de obra»

Gran afluencia de público durante la segunda jornada de la Feria Internacional del Aceite de Oliva e Industrias Afines, Expoliva 2025, que ha concentrado a ... profesionales del sector en la búsqueda de información sobre las últimas novedades en el campo y las tecnologías que permitan a los agricultores estar a la cabeza en innovación.

Los más de 300 expositores directos, repartidos en 38.000 metros cuadrados, se convirtieron en los puntos de reunión perfectos tanto para celebrar encuentros informativos como demostraciones en vivo. Así, en los estands no se daba a basto para atender a los potenciales clientes, que desde mediados de la mañana se veían obligados a formar cola para poder entrar al recinto.

Desde muestras de nuevas varas para agricultores hasta el último modelo de molino para almazaras, en cada rincón un nuevo descubrimiento estaba esperando a la multitud dispuestas a invertir en maquinaria. Es el caso de Emilio y Antonio, propietarios de un olivar, que acudieron ayer en búsqueda de maquinaria, en especial un tractor y una picadora, para aumentar la productividad del cultivo.

«Hemos venido con el dinero preparado para invertir. Cada año tenemos más problemas para encontrar mano de obra, por lo que intentamos suplirlo con más herramientas que faciliten el trabajo. Ya no hay otra opción, o te modernizas o te quedas en el intento», explican ambos olivareros, que disfrutaron tanto al degustar aceite ecológico de la Sierra de las Villas que decidieron hacerse con una botella.

No se ha de cometer el error de pensar que Expoliva es solo una feria para agricultores de a pie. Las almazaras y cooperativas, centros neurálgicos de la producción, envasado y comercialización del aceite, juegan un papel fundamental, pues aprovechan la cita para buscar las últimas innovaciones que le permitan ser más competitivos en el mercado.

Es el caso de Alfonso, maestro de una almazara en la ciudad de Baeza, que acudió no con la decisión de comprar sí o sí, pero con la mente abierta a descubrir nueva maquinaria que ayude a facilitar el trabajo diario, aunque «primero es verlo y después que la empresa autorice la compra».

En concreto, lo que busca Alfonso son dos elementos: una envasadora para formatos en miniatura, que permita a la almazara a acceder a nuevos nichos de mercado, y todas las innovaciones relacionadas con automatismos, «pues las cooperativas cada vez buscan procesos más que no dependan de las personas», explica el maestro de la almazara.

Inteligencia artificial

Sin duda la expresión más repetida en los estand informativos, y que ya forma parte del vocabulario general, es la de inteligencia artificial (IA). El sector agrícola no es inmune a esta revolución, y los expositores se afanaban en explicar a los visitantes, en especial de cooperativas y almazaras, las ventajas de utilizar esta tecnología en el sector agrícola.

Una de las personas que se ha informado sobre las novedades tecnológicas es Manuel Sánchez Moreno, presidente de la Cooperativa La Carrera en Úbeda, que acudió a Expoliva para mantenerse en la vanguardia del aceite de oliva. «Venimos a informarnos, en especial sobre la IA, porque notamos que cada vez se está implementando más para el ahorro de costes. Ya que los precios están siendo tan bajos, los agricultores al menos queremos ahorrar en todos los ámbitos, desde la recepción hasta la limpieza o molturación», relata.

Al margen de la innovación tecnológica, Expoliva también es el lugar adecuado para el comercio tradicional, para entablar contactos con el sector y comparar precios. «Nosotros no solemos cerrar acuerdos aquí, pero si te permite ver la situación de mercado e ir a tu proveedor de confianza con información para apretar las tuercas en la negociación», explica Sánchez Moreno.

No todo son acuerdos comerciales. En Expoliva hay espacio, y mucho, para la diversión y el disfrute, desde catas de aceite que permiten degustar las variedades del 'oro líquido', hasta juegos de preguntas sobre conocimientos del campo, pasando por 'showcookings' y multitud de actividades.

Ramón no es profesional del sector, pero se declara fan del aceite de oliva, como demuestran el par de botellas de 'oro líquido' que ya ha adquirido. «Disfruto venir cada edición y probar los distintos productos, aunque no me dedico a ello aprecio su valor y la importancia en nuestra gastronomía», relata.

Expoliva convierte a Jaén en el epicentro del mundo del olivar, mostrando al aceite de oliva como pieza central de la cultura andaluza. Una forma de entender el mundo ya arraigada en los mayores, pero que es necesario transmitir de generación en generación, y la feria es una oportunidad inmejorable para ello.

Muestra de ello es el colegio Gloria Fuertes, que llevó al alumnado de tres clases de segundo de primaria a disfrutar de una cata de aceites y una visita guiada por los estands. «El aceite de oliva les rodea porque viven en la provincia, y es una manera entretenida de que conozcan su entorno social y la importancia del olivar», señala Gonzalo Pliego, tutor de los estudiantes.

Y así, entre acuerdo y actividades fue transcurriendo el día, intercalado con momentos de esparcimiento en los que disfrutar con la familia, amigos y compañeros de copiosas comidas protagonizadas por el aceite de oliva, y refrigerios. Porque el aceite de oliva no es solo economía, es vida, y Expoliva es el lugar indicado para celebrarla.