Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Técnicos durante una de las catas de los últimos meses IDEAL

Vecinos de El Valle, a la espera del arreglo de las filtraciones

Confirman que en los últimos meses se han hecho nuevas catas en las viviendas afectadas, aunque no tienen noticias de los resultados

Manuela Millán

Jaén

Domingo, 24 de agosto 2025, 17:27

A la espera de novedades. Los vecinos del Polígono del Valle afectados por las filtraciones «a consecuencia de los fallos de las obras del Paseo ... Virgen del Rocío del año 2021», promovidas por la Junta de Andalucía —que siempre ha mostrado sus dudas de que el origen sea la obra—, esperan los resultados de las últimas catas realizadas por los técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (ADRA). El presidente de la asociación de vecinos Passo, Ángel Ibáñez, señala a este periódico que «tienen constancia de que en los últimos meses se han hecho nuevas comprobaciones, pero sin que la información haya llegado a los vecinos» y, por tanto, siguen sin una solución definitiva casi cuatro años después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un motorista de 67 años tras chocar contra un camión en Úbeda
  2. 2 El Ayuntamiento proyecta la construcción de una planta de Biometanización
  3. 3

    Descubren una necrópolis andalusí en Navas de San Juan
  4. 4

    Las obras de la Academia de Guardia Civil de Úbeda estarán en diciembre
  5. 5 El Ayuntamiento facilitará el transporte a la Abadía durante la I Bienal de Flamenco
  6. 6

    Vecinos de El Valle, a la espera del arreglo de las filtraciones
  7. 7 Los bomberos voluntarios de Jaén se desplazan a Galicia
  8. 8 Mariola Cantarero se suma a la candidatura Granada 2031
  9. 9 Las muertes violentas aumentan en Jaén un 24% hasta superar las 150
  10. 10 La Feria de Septiembre abanderará la apuesta por las tradiciones de la tierra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vecinos de El Valle, a la espera del arreglo de las filtraciones

Vecinos de El Valle, a la espera del arreglo de las filtraciones