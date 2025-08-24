Vecinos de El Valle, a la espera del arreglo de las filtraciones

A la espera de novedades. Los vecinos del Polígono del Valle afectados por las filtraciones «a consecuencia de los fallos de las obras del Paseo ... Virgen del Rocío del año 2021», promovidas por la Junta de Andalucía —que siempre ha mostrado sus dudas de que el origen sea la obra—, esperan los resultados de las últimas catas realizadas por los técnicos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (ADRA). El presidente de la asociación de vecinos Passo, Ángel Ibáñez, señala a este periódico que «tienen constancia de que en los últimos meses se han hecho nuevas comprobaciones, pero sin que la información haya llegado a los vecinos» y, por tanto, siguen sin una solución definitiva casi cuatro años después.

Es por ello que, en el mes de septiembre, volverán a pedir una nueva reunión con el delegado de Fomento de la Junta en Jaén, Miguel Contreras, para pedirle información sobre las nuevas comprobaciones en la zonas afectadas. «Hemos dicho en multitud de ocasiones que el problema en las viviendas surge tras la obra del paseo, una actuación muy demanda sobre la que nunca nos preguntaron y que dio problemas a los pocos meses de ser inaugurada», insiste el presidente de la asociación vecinal.

La situación los ha llevado a protagonizar varias movilizaciones en los últimos años e incluso a pedir ayuda al Defensor del Pueblo Andaluz, que les ha trasladado su intención de «ayudar en la mediación con la Junta».

Origen

Los afectados llevan denunciando esta situación desde marzo de 2022. Las obras finalizaron en diciembre de 2021. «Desde entonces se ha notificado a la Junta en reiteradas ocasiones. La primera fue en febrero de 2022, todavía en garantías, pero no se hizo nada», aseguraba Ángel Ibáñez. Tras varias reuniones y de exigirlo en el Parlamento a través del grupo socialista, la Junta se comprometió a realizar nuevas catas. Sin novedades, volvieron a movilizarse, aunque la Junta, a través de la Delegación, sí que ha realizado varias actuaciones y siempre ha defendido que «hay que analizar las zonas afectadas para conocer el origen del problema», aunque hasta ahora no han confirmado que sea con las obras del Paseo, frente a lo que siempre han defendido los vecinos.

Este paseo es el eje principal del barrio y ante su mal estado los vecinos reclamaron durante años su arreglo, incluso con manifestaciones. Por fin empezaron las obras y, tras diez meses de trabajos y 1,4 millones de euros invertidos, finalizaron hace casi cuatro años, pero «se hicieron malamente por negligencia de los técnicos y cargos de la Junta», según la asociación.