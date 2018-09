Vecinos reclaman mantener la piscina de El Tomillo abierta una semana más Protesta ayer de los vecinos para pedir que la piscina de El Tomillo no cierre aún. / IDEAL El PSOE le reprochan al PP que no cumpla con el acuerdo por el que estas instalaciones cerrarían el día 9 por haber abierto más tarde R. I. JAÉN Lunes, 3 septiembre 2018, 00:28

El PSOE pide al alcalde, Javier Márquez, que haga valer su palabra y se comprometa a mantener la piscina de El Tomillo abierta una semana más, como reclamaron sus vecinos ayer con una protesta. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Jaén, Carlos Alberca, reprochó al PP que no cumpla con el acuerdo del Consejo Rector del Patronato de Deportes por el que estas instalaciones cerrarían el día 9 como compensación por haber abierto más tarde al inicio de la temporada. «El concejal de Deportes ha mentido, no cumple con sus compromisos, argumenta que hay un acuerdo de pleno que anula esta decisión. El Patronato de Deportes es un organismo autónomo y lo que decida su Consejo Rector es inapelable y hay que cumplirlo. La capacidad de mentir del PP es inagotable y su fijación con El Tomillo también, como demuestra la falta de atención general que presta al barrio», subrayó.

Un refugio

El concejal señaló que el barrio tiene en esta piscina «una de sus pocas alternativas de ocio». «Es un barrio muy alejado de la ciudad, con gente que no tiene una buena situación económica en muchos casos. Esta piscina es su refugio, como demuestra el hecho de que estos días el aforo haya estado completo», indicó. Alberca recalcó además que las altas temperaturas deberían haber llevado al Ayuntamiento «a no cerrar las piscinas con jornadas de 40 grados que tenemos ahora, sino a mantenerlas todas abiertas un tiempo más, no solo la de El Tomillo». «Así se gestiona y se gobierna una ciudad, atendiendo a las necesidades de sus vecinos», sostuvo.

El edil recordó que detrás de esta decisión del PP de proceder al cierre de la piscina se esconde también un motivo económico fruto de una mala gestión de los recursos humanos. «Teniendo 85 trabajadores en el Patronato de Deportes se han gastado dinero en contratar personal para las piscinas y ahora quieren ajustar al máximo el ahorro de un gasto que no debería haberse producido porque hay personal municipal de sobra y lo hacen incumpliendo el acuerdo de cerrar más tarde las instalaciones de El Tomillo», señaló.

El edil socialista también lamentó las formas con las que se ha comunicado a los vecinos el cierre anticipado. «Se han enterado a través de las redes sociales, sin comunicación oficial a la asociación, lo que redunda más en el hecho de cómo trata al PP a este barrio, que para conseguir que se cumpla con los servicios básicos como que les limpien, les recojan la basura o les arreglen y les abran la piscina tienen que echarse a la calle a protestar», añadió.

Aprobado por unanimidad

Por su parte, el concejal de Deportes, José María Alvarez, manifestó que las piscinas municipales de El Tomillo y de la Salobreja tiene aprobado en el Consejo del Patronato Municipal de Deportes «sus plazos de apertura y de cierre, y lo más significativo es que está aprobado por unanimidad, es decir, con el voto del equipo de Gobierno y apoyado por PSOE y JeC». y añadió que «lo cual hace sorprendente que haya concejales del PSOE que actuando de forma torticera e hipócrita hoy pidan lo contrario a lo que votaron en su día en relación a la piscina de El Tomillo». «Ya está bien de hacer política de esta manera basada en la mentira y en la demagogia, porque no se puede votar una cosa y luego decir otra distinta», apostilló.

José María Alvarez recordó que el pasado 4 de abril en Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes se aprobó por unanimidad de los consejeros (PP, PSOE, JeC y no adscritos) en el punto 6 sobre la apertura de las piscinas municipales de verano, en concreto la de El TomIllo, desde el 30 de junio al 2 de septiembre, ambos días inclusive.

Afluencia de público

El concejal de Deportes señaló que el presidente de la AVV del barrio de El Tomillo les solicitó que la piscina de este barrio se pudiera cerrar el 9 de septiembre, a lo que le contestaron que el servicio de las piscinas municipales de verano es un servicio externalizado y que el contrato concluye el día 2, tanto para la de El Tomillo como para la de La Salobreja, que es lo aprobado por el Consejo Rector. «A eso se añade que la afluencia de público en esta piscina municipal de El Tomillo ha sido muy escaso, con 10, 13, 17 y 23 personas durante los últimos días, con lo que la demanda queda cubierta con la piscina municipal de Las Fuentezuelas», manifestó.

José María Alvarez añadió que han organizado en la piscina municipal de El Tomillo dos conciertos de flamenco, uno de dj y otro de música tropical, por lo que han prestado, tras el compromiso cumplido del alcalde de reabrir la piscina de este barrio, «el mejor servicio a los vecinos de El Tomillo».