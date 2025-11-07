Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Mesa de los Puentes celebrada el pasado mes de septiembre. IDEAL
Regularización de las viviendas

Los vecinos de Los Puentes piden convocar la Mesa del Protocolo ante las nuevas dudas por el colector

La Junta señala que el Ayuntamiento «no ha hecho su parte», y el alcalde, Julio Millán, que asegura que el Gobierno andaluz «no tiene intención de impulsar el proyecto»

Manuela Millán

Manuela Millán

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:14

La situación de Los Puentes, en tablas. La presentación de los presupuestos de la Junta para 2026, las campanas que anuncian que las elecciones están ... próximas y las evidentes tensiones entre administraciones vuelven a complicar la solución para la regularización de Los Puentes, con los vecinos en medio una vez más.

