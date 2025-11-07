Los vecinos de Los Puentes piden convocar la Mesa del Protocolo ante las nuevas dudas por el colector

La situación de Los Puentes, en tablas. La presentación de los presupuestos de la Junta para 2026, las campanas que anuncian que las elecciones están ... próximas y las evidentes tensiones entre administraciones vuelven a complicar la solución para la regularización de Los Puentes, con los vecinos en medio una vez más.

De hecho, los afectados van a pedir que se convoque de nuevo la Mesa de los Puentes para exigir que se cumpla lo acordado en el último encuentro del mes de septiembre. «En esta Mesa la Junta se comprometió a aprobar el proyecto del colector antes de acabar el año para que los vecinos, con garantías, impulsemos los planes especiales junto al Ayuntamiento y se firme el convenio entre ambas adminsitraciones», resume José Sánchez, representante de la Unidad de Gestión Vecinal.

Por tanto, son los cerca de cinco mil jienenses afectados los que piden «lealtad» a las administraciones y que cumplan con lo acordado tras «décadas de promesas que no se materializan».

El nuevo choque

Unas declaraciones que llegan tras el último choque entre Junta y Ayuntamiento sobre el futuro colector de Los Puentes, como clave para poder impulsar la regularización de las viviendas. Este desencuentro surge a raíz de la presentación de los presupuestos de la Junta para 2026 en los que se recoge, literalmente: «Colector de Los Puentes. Actuación pendiente de tramitación urbanística por parte del Ayuntamiento de Jaén. Por tanto, no se prevé inversión a lo largo de 2026».

A partir de ahí, el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez, justifica esta postura asegurando que «mientras el Ayuntamiento no cumpla con su parte, la Junta no puede seguir avanzando con el proyecto». Mientras, la otra parte, liderada por el alcalde, Julio Millán, sigue insistiendo, como hace meses, en que «todo es un engaño por parte de la Junta a los vecinos». Además, recuerda que el Gobierno andaluz «siempre ha condicionado el colector a los planes especiales, por lo que no está entre sus planteamientos ponerlo en marcha».

¿Por qué? Pues el motivo es que los vecinos han aclarado una y otra vez que «solo impulsarán los planes especiales (que tendrá que hacer junto al Ayuntamiento) si se dan garantías de que el colector será una realidad». «Sin planes especiales el Ayuntamiento no puede hacer su parte, pero nosotros queremos la garantía de que el colector será una realidad como se nos prometió por parte de la Junta y ante la necesidad de que este compromiso no quede en papel mojado», resume Sánchez.

Es por ello que vuelven a exigir que cada administración cumpla su parte y se llegue «a una solución definitiva» para que los vecinos puedan contar con servicios públicos esenciales una vez que se regularicen las viviendas.