Los vecinos de La Manseguilla piden acabar ya con «la imposición» del alcalde de La Guardia

Los vecinos de La Manseguilla no pueden más y piden recuperar uno de los accesos al barrio que «tiene secuestrado el alcalde de La Guardia». Tras la famosa polémica entre los vecinos del barrio de La Manseguilla y el alcalde de la Guardia, Juan Morillo, después de que instalara un muro (el verano pasado) que dejó sin uno de los accesos a los vecinos del barrio jienense; la situación derivó en la instalación de cámaras de seguridad (con sanciones) por parte del alcalde, que siempre ha defendido que se trata de un camino pecuario perteneciente a La Guardia.

Cámaras que, según los vecinos, comenzaron a multar a principios de este año y que siguen sancionando a los conductores que circulan con sus vehículos por ese acceso. «En enero, tras el cambio de gobierno de PSOE y JM+, nos pusimos en contacto para intentar que ahora sí, se ponga fin a esta vergüenza, que por el capricho de un alcalde, se esté coartando el derecho de libre circulación», trasladan en un comunicado desde la asociación de vecinos.

A ello, se le une, recuerdan, una moción presentada por Vox en el Ayuntamiento de Jaén sobre esta problemática en la que «facilitan la documentación en la que confirman que el Ayuntamiento de La Guardia está sancionando y recaudando para su consistorio con las multas de los que se atreven a pasar por la zona, es de dominio territorial del Ayuntamiento de Jaén». Moción que fue aprobada.

Sin embargo, denuncian que no se ha llegado a una solución y, en la actualidad, «son muchos los conductores que han sido sancionados desde que se instaló la cámara pone multas del Ayuntamiento de La Guardia y que incluso los vecinos se han visto privados hasta del restaurante reabierto en La Manseguilla porque los dueños han sido sancionados en varias ocasiones por usar ese acceso».

Las últimas novedades ocurrieron el pasado día 12 de septiembre con una nueva reunión con el alcalde Julio Millán y varios técnicos en la que se les explicó que «se habían enviado cartas por parte de Julio Millán a la atención de Juan Morillo en las que se le conminaba a resolver el conflicto de una forma amistosa y que quitase la prohibición de acceder y salir del barrio». Sin embargo, se les ha comunicado que «las cartas han sido desatendidas y por tanto el Ayuntamiento de Jaén ha decidido aclarar la situación de los términos territoriales entre ambos municipios y reclamar legalmente los que correspondan al término de Jaén capital», según aseguran los vecinos que les trasladó el propio Julio Millán. Así, estarían a la espera de respuesta del Instituto Geográfico Nacional y así poder realizar la reclamación legal.

A pesar de ello, los vecinos exigen una «solución ya para poder volver a circular con normalidad, sin las restricciones impuestas por el capricho del alcalde de La Guardia».