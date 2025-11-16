Vecinos de La Manseguilla 'atrapados' por las lluvias y las multas

Vecinos de La Manseguilla denuncian que se quedan 'atrapados' en la barriada por las cámaras del alcalde de La Guardia. Las intensas lluvias de las ... últimas horas inundaron la única salida, en teoría, de los vecinos del barrio de La Manseguilla, en la capital. Con la zona del puente intransitable, los residentes solo tiene otra opción, pero denuncian que les cuesta «200 euros».

Se trataría del acceso que comparten con La Guardia, donde siguen instaladas las cámaras de seguridad que impulsó el alcalde de La Guardia, Juan Morillo, que siempre ha defendido que se trata del término municipal que dirige. Algo que los vecinos de la barriada jienenses desmienten y piden al Ayuntamiento de la capital, que «actúe de una vez y puedan utilizar ambos caminos».

«El sábado era imposible transitar por la vía que utilizan los vecinos de manera diaria, por lo que solo nos quedaba un acceso que nadie quiere usar porque se enfrentan a multas de 200 euros a causa de las cámaras que injustamente instaló el alcalde de La Guardia en una zona que pertenece a la capital. No entendemos por qué no se llega a una solución definitiva», resume Juan Francisco Molina, representantes de los vecinos de La Manseguilla.

Origen

La polémica entre los vecinos del barrio de La Manseguilla y el alcalde de la Guardia surgió después de que instalara un muro (el verano pasado) que dejó sin uno de los accesos a los vecinos del barrio jienense; la situación derivó en la instalación de cámaras de seguridad (con sanciones) por parte del alcalde, que siempre ha defendido que se trata de un camino pecuario perteneciente a La Guardia.

Cámaras que, según los vecinos, comenzaron a multar a principios de este año y que siguen sancionando a los conductores que circulan con sus vehículos por ese acceso. «En enero, tras el cambio de gobierno de PSOE y JM+, nos pusimos en contacto para intentar que ahora sí, se ponga fin a esta vergüenza, que por el capricho de un alcalde, se esté coartando el derecho de libre circulación», trasladaron en septiembre en un comunicado desde la asociación de vecinos.

Sin embargo, denuncian que no se ha llegado a una solución y, cuando llueve como en el caso de los últimos días, se encuentran con una salida inundada y la otra con riesgo de sanción en caso de que la utilicen.