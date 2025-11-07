Los vecinos lideran la revitalización del casco histórico

Los vecinos toman la iniciativa para embellecer los barrios del casco histórico. Las concejalas de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, y de Participación ... Ciudadana, María del Carmen Angulo, han participado en la actividad 'Yo sí que pinto', una iniciativa de embellecimiento urbano desarrollada en el casco histórico de Jaén, dentro del marco del programa Eracis+.

El proyecto tiene como propósito embellecer y transformar el entorno del barrio de San Juan, incluido en el Eje 4 del programa Eracis+, centrado en la revitalización urbana y la cohesión social. Así, las vecinas y vecinos del barrio, acompañados por profesionales técnicos, están participando en las últimas semanas en labores de pintura, ornamentación floral y mejora estética de calles como Inspector Molinos y Concepción Vieja, enclaves en los que «ya es notable el resultado».

La concejala de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, destaca que esta actuación forma parte de una estrategia de dinamización impulsada desde el Ayuntamiento. «Se pretende que los vecinos y las vecinas sean los protagonistas de este cambio, que participen directamente en la transformación de sus calles. El programa Eracis+, que tendrá vigencia hasta 2028, es una oportunidad para avanzar en el desarrollo comunitario, por lo que aprovechamos los recursos y la implicación ciudadana para convertir esta experiencia en ejemplo», ha subrayado.

Díaz de la Torre ha puesto en valor, además, la colaboración transversal entre diferentes áreas municipales como las concejalías de Mantenimiento Urbano, Participación Ciudadana y Medio Ambiente, que han contribuido con la mejora de espacios verdes y el pintado de fachadas.

Desde el cariño

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, ha remarcado la importancia de implicar a la población en el cuidado del entorno urbano. «Trabajamos para dar vida a nuestros barrios contando con sus vecinos y vecinas. Con este Microproyecto de Inserción Laboral (MIS) de Agente Cívico estamos concienciando sobre la necesidad de cuidar los espacios comunes y de hacerlo de la mano de la ciudadanía», ha asegurado.

Estas actuaciones se enmarcan en una visión más amplia de barrios vivos y participativos. «San Juan y La Magdalena son espacios emblemáticos de nuestra ciudad y con iniciativas como esta queremos que sigan siendo ejemplos de implicación vecinal, participación y convivencia», ha concluido la edil.