Vecinos que están participando en la iniciativa de embellecer el barrio. IDEAL
Asuntos Sociales

Los vecinos lideran la revitalización del casco histórico

El Ayuntamiento de la capital impulsa el proyecto 'Yo sí que pinto', enmarcado en la estrategia Eracis+

R. I.

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:47

Los vecinos toman la iniciativa para embellecer los barrios del casco histórico. Las concejalas de Servicios Sociales, Ángeles Díaz de la Torre, y de Participación ... Ciudadana, María del Carmen Angulo, han participado en la actividad 'Yo sí que pinto', una iniciativa de embellecimiento urbano desarrollada en el casco histórico de Jaén, dentro del marco del programa Eracis+.

