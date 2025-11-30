Vecinos vs biogás: así estalló el conflicto que ha paralizado los proyectos

Choque político y social por la proliferación de plantas de biometano y biogás en Jaén. Instituciones, empresas, partidos políticos y ciudadanos están inmersos en un ... baile de cifras, legislación y proyectos, incluso manifestaciones, que han crispado el debate con posiciones cada vez más irreconciliables. ¿Cómo se ha llegado a este escenario? ¿Dónde se origina el conflicto y por qué las posturas se han endurecido tanto?

A mediados de enero de 2025, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presentaba en Jaén la Alianza del Biogás. La idea era tan sencilla como ambiciosa: aprovechar los restos orgánicos, en especial del olivar (alperujo), para convertir a la provincia en una potencia generadora de energía. Modelo similar al del hidrógeno verde.

«Jaén lo tiene todo para convertirse en la gran capital española del biogás», llegó a pronunciar Moreno. Una afirmación corroborada por las cifras: 23 proyectos se desarrollarían en Jaén, con una inversión de unos 710 millones. Un impulso, a priori, del mundo rural y los pequeños municipios, acuciados por la despoblación.

Ahí quedó el anuncio, y durante los primeros meses del año hubo silencio, sin darse a conocer las ubicaciones. Sin embargo, a mediados de año, comenzaron a publicarse los primeros proyectos, como en Andújar o Mengíbar, levantando ampollas.

La primera queja de los vecinos era que no habían sido informados por las instituciones, ni Junta ni ayuntamientos, sino por los medios de comunicación. Una desinformación que se sumaba a las dudas sobre el impacto que podría suponer para su calidad de vida debido a su cercanía de los núcleos urbanos, los malos olores (además de alperujo se utilizan purines) y el problema del tráfico con los camiones que transportan los productos orgánicos.

Y es que ahí radica el nudo del conflicto. No existe una legislación nacional que regule la distancia mínima a la que deben ubicarse estas plantas, y en el caso de la normativa andaluza se debe estudiar uno a uno cada proyecto.

Sin una respuesta institucional contundente, la indignación fue creciendo entre los vecinos, que decidieron formar plataformas para recoger firmas, organizar manifestaciones y ejercer presión para evitar la formalización de los proyectos. Todo ello mientras la Junta garantizaba que las plantas cumplirían con la legislación requerida, y que los técnicos analizarían exhaustivamente cada proyecto.

Desde un primer momento la reivindicación de los vecinos no era de oposición frontal a los proyectos. Su intención era denunciar la cercanía de los terrenos a los núcleos poblacionales (en algunos casos a menos de medio kilómetro) y conseguir que se establecieran en zonas más apartadas.

La respuesta de las empresas, la gran inversión que habían realizado para garantizar las condiciones de seguridad, evitando que las plantas emitieran olores. Unos argumentos que aderezaban con actitudes alarmistas de los vecinos, que a través de redes sociales compartían mensajes maliciosos, llegándose a aseverar que provocaban cáncer, conexión no demostrada por la ciencia.

Sociedad

Con un debate cada vez más enrocado y crispado, no tardaron en sumarse otros estamentos de la sociedad, la mayoría a favor de la tecnología del biogás y biometano. Fue el caso de la Universidad de Jaén (UJA), que calificó como «una extraordinaria oportunidad de progreso», si bien es cierto que no quiso entrar a valorar los proyectos en particular.

Opinión similar a la defendida por las organizaciones agrarias y ganaderas de Jaén (Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias) y la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), que resaltaban su principal ventaja: gestionar los residuos del campo generando ingresos adicionales para los pequeños agricultores. Aún así, pedían transparencia en los proyectos para garantizar la seguridad y el bienestar de los vecinos.

Surgieron algunas iniciativas para buscar puntos de consenso. Se celebraron encuentros informativos entre vecinos, empresas y la UJA. Sin éxito. No se llegaron a acuerdos, las plataformas mantuvieron la movilización y el ambiente se ha ido crispando cada vez más al conocerse nuevos proyectos, como el de Arjona o las Infantas. En todos, los mismos argumentos: falta de información y cercanía a los hogares.

Ante la presión social, con concentraciones de miles de personas, los gobiernos locales movieron ficha para paralizar o retrasar las plantas. La primera corporación que lo hizo fue la de Villanueva del Arzobispo tras una visita a una instalación en Casasbuenas (Toledo), donde constataron que sí se emitían malos olores que perjudicaban a los vecinos.

Esa decisión abrió una herida que no ha parado de sangrar. Otros gobiernos locales como el de Martos pedían a la Junta revisar los criterios de evaluación ambiental e incorporar la medición obligatoria de todos los parámetros de impacto, incluyendo los olores y las emisiones difusas. Todo ello mientras se solicitaba la suspensión temporal de las tramitaciones en curso.

Una decisión muy destacada ha sido la tomada por el Ayuntamiento de Úbeda. A pesar de que el proyecto allí ya contaba con resolución favorable inicial de la Junta de Andalucía, el Consistorio ha hallado dudas técnicas y urbanísticas. En concreto, la ubicación propuesta se encuentra a poco más de un kilómetro del casco urbano, cuando el PGOU de la ciudad Patrimonio de la Humanidad exige una distancia superior a dos kilómetros para estas instalaciones.

La Corporación que más lejos ha llegado, hasta el momento, ha sido la de Alcalá La Real. En el último pleno se aprobó por unanimidad la modificación del PGOU para que las plantas de biometano que utilicen residuos animales (purines, gallinazas o estiércol) deben asentarse al menos a cinco kilómetros de cualquier asentamiento, y las que utilicen subproductos vegetales, a 3.000 metros.

Este ha sido el último paso, que no el definitivo, de un conflicto que tiene visos de postergarse en el tiempo. Con una fuerte presión social y los ayuntamientos tomando medidas legislativas, pocos visos de llegar a buen puerto tienen los nueve expedientes que se encuentran en fase de información pública. La Alianza del Biogás, cada día más en el alambre.