Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestación con 2.500 personas en Mengíbar. IDEAL

Vecinos vs biogás: así estalló el conflicto que ha paralizado los proyectos

La cercanía de las plantas a los núcleos urbanos dispara la tensión social y empuja a los ayuntamientos a frenar las plantas

Jesús Jiménez

Jaén

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:19

Comenta

Choque político y social por la proliferación de plantas de biometano y biogás en Jaén. Instituciones, empresas, partidos políticos y ciudadanos están inmersos en un ... baile de cifras, legislación y proyectos, incluso manifestaciones, que han crispado el debate con posiciones cada vez más irreconciliables. ¿Cómo se ha llegado a este escenario? ¿Dónde se origina el conflicto y por qué las posturas se han endurecido tanto?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía Nacional investiga la muerte de dos jóvenes en Jaén
  2. 2 Consternación en Jaén por la muerte de dos menores
  3. 3 El Ayuntamiento de Jaén decreta tres días de luto por la muerte de dos jóvenes
  4. 4 El alumbrado navideño gana en decoración y llega a más rincones del municipio
  5. 5 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena
  6. 6

    El Real Jaén, a sellar su portería para sumar los tres puntos en Chapín
  7. 7 Diputación colabora con el Ayuntamiento de Cazalilla para abrir un edificio multiusos en la localidad
  8. 8 José María Cuadrado Montañez, reelegido como presidente de ANPE-Jaén
  9. 9 Condenados dos salones de juegos de Linares por permitir la entrada a un ludópata que lo tenía prohibido
  10. 10 Personas con discapacidad y centros educativos trasladan sus necesidades para el PGOM

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Vecinos vs biogás: así estalló el conflicto que ha paralizado los proyectos

Vecinos vs biogás: así estalló el conflicto que ha paralizado los proyectos