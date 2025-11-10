Vecinos de la Asociación Cauce protestarán el 23 de noviembre para «evitar el cambio de sede»

Malestar vecinal por el cambio de sede en el barrio de la Alcantarilla. La asociación Cauce, una de las más antiguas del movimiento vecinal (con ... más de cuarenta años), ha programado una protesta para el próximo 23 de noviembre, en la calle Fuente de Don Diego a las 11:00 de la mañana, por «la intención del Ayuntamiento de trasladar la sede de la asociación fuera del barrio de la Alcantarilla». Ya se han pedido los permisos para la concentración.

La asociación vecinal ha expresado su «preocupación» ante la decisión de la Concejalía de Participación Ciudadana del cierre del Centro Municipal 'El Recinto' y así «forzar el traslado de la sede social de Cauce a otro barrio de la ciudad».

Una decisión que el equipo de Gobierno fundamenta en que «se trata de una instalación privada que supone una inversión económica» por lo que se ha propuesta «otro espacio municipal para que sigan ejerciendo su actividad». Además, afirman que la sede actual «se encuentra en mal estado con numerosos desperfectos que dificultan la actividad».

Los vecinos quieren el barrio

Sin embargo, para los vecinos este espacio municipal «ha funcionado históricamente como lugar de encuentro vecinal, punto de información, centro de actividad social y apoyo comunitario, especialmente para personas mayores, familias y vecinos». «Por tanto, el traslado supondría la pérdida del único recurso físico comunitario del que dispone la zona para actividades sociales, informativas y culturales», lamenta Antonio Molina, presidente de Cauce.

Además, añade que «la proximidad y la accesibilidad son esenciales para garantizar la participación ciudadana, especialmente de las personas mayores o con dificultades de desplazamiento».

«Nuestro objetivo es preservar un punto de encuentro que forma parte de la vida social del barrio», añade Molina, que subraya su disposición al diálogo con el alcalde de Jaén, Julio Millán, para encontrar una solución que mantenga un recurso comunitario en la zona y solucionar «un conflicto que se ha generado desde la Concejalía de Participación Ciudadana».

El colectivo ha informado que continúa recopilando información y escuchando a los vecinos para trasladar formalmente las necesidades y propuestas del barrio a la administración local.

En el pleno

Ya en el pleno del mes de octubre, la concejala del PP Maribel López preguntó por este asunto, a lo que la concejala del área, María del Carmen Angulo, explicó que «se reunieron con los vecinos para informarles de las situación de la sede y las mejoras que necesitaba». Además, recordó que fue el PP durante su mandato quien «ya planteó esta posibilidad».

«Les informé que íbamos a proponer el traslado a Puerta del Ángel cuando estuviera preparada y además el propio presidente de la asociación vecinal lo vió con buenos ojos», aseguró Angulo en el pleno.