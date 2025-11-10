Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Vecinos de la asociación vecinal en la puerta de la actual sede. IDEAL
Tensión vecinal

Vecinos de la Asociación Cauce protestarán el 23 de noviembre para «evitar el cambio de sede»

Para el colectivo, el traslado «supondría la pérdida del único recurso físico de la zona», mientras que el Ayuntamiento ofrece otro local que «sí es municipal y está mejor acondicionado»

Manuela Millán

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Malestar vecinal por el cambio de sede en el barrio de la Alcantarilla. La asociación Cauce, una de las más antiguas del movimiento vecinal (con ... más de cuarenta años), ha programado una protesta para el próximo 23 de noviembre, en la calle Fuente de Don Diego a las 11:00 de la mañana, por «la intención del Ayuntamiento de trasladar la sede de la asociación fuera del barrio de la Alcantarilla». Ya se han pedido los permisos para la concentración.

