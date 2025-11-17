Los vecinos de la Asociación Cauce se niegan a «marcharse del barrio»

Enfado absoluto de los vecinos de Cauce con el Ayuntamiento de la capital. La Asociación de Vecinos Cauce acusa de «mentir» a la concejala de ... Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, sobre la situación actual en la que se encuentra el centro de barrio, para la que incluso piden su «dimisión». Por ello, han convocado una concentración vecinal a las puertas de la sede el próximo domingo, 23 de noviembre.

En concreto, recuerdan que la Asociación Cauce lleva «cuarenta años en el barrio», en un centro que comparten con otros dos colectivos. «Ahora, el equipo de Gobierno quiere que nos marchemos a la calle Miguel Romera, que está en Puerta del Ángel, algo que no estamos dispuestos a aceptar», resume Antonio Molina, presidente de la Asociación Cauce. Es por ello que piden, en caso de tener que marcharse del actual edificio, privado, que «la nueva sede sea dentro del barrio».

Por otro lado, en cuanto a las acusaciones de «mentir» a la edil, la basan en unas declaraciones en las que se cifra en «cuatro mil euros el gasto actual en esta sede». «No es cierto, el alquiler es de unos 1.500 euros», añade el presidente vecinal. Además, lamentan que «no se haya reunido con los distintos colectivos y no escuche a los vecinos». Del mismo modo, aseguran que la sede «no presenta deficiencias».

Alcalde

Sobre este asunto, el alcalde de Jaén, Julio Millán, recuerda que esta situación «no es nueva» y que el alquiler de la sede «supone una inversión importante».

«Además, no cumple con la normativa y la seguridad y, por tanto, el Ayuntamiento ofrece una alternativa a las asociaciones en el entorno y que sí cumple los requisitos, consiguiendo optimizar los recursos y donde sí podrán ofrecer los mejores servicios», ha subrayado.