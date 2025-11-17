Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una de las últimas reuniones del colectivo. IDEAL
Los vecinos de la Asociación Cauce se niegan a «marcharse del barrio»

El colectivo se concentrará el domingo a las puertas de la sede tras la propuesta del Ayuntamiento de cambiar a otra ubicación, al ser la actual privada

Manuela Millán

Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:58

Enfado absoluto de los vecinos de Cauce con el Ayuntamiento de la capital. La Asociación de Vecinos Cauce acusa de «mentir» a la concejala de ... Participación Ciudadana, María del Carmen Angulo, sobre la situación actual en la que se encuentra el centro de barrio, para la que incluso piden su «dimisión». Por ello, han convocado una concentración vecinal a las puertas de la sede el próximo domingo, 23 de noviembre.

