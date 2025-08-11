Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Calle en la que se han producido los hechos esta mañana. IDEAL
Sucesos

Un varón cae cinco metros desde un tejado en Bailén

El hombre, que presentaba golpes en la cabeza y la cadera, ha sido trasladado al Hospital San Agustín de Linares tras la intervención de los sanitarios del centro de emergencias 061

Manuela Millán

Manuela Millán

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:38

Cae precipitado cinco metros desde un tejado. Esta mañana, sobre las 8:40 horas, se ha recibido un aviso, en la calle Baeza del municipio de Bailén, en el que se alertaba de que una persona de 44 años, pintor, se había caído de una altura de cinco metros. Al parecer, según fuentes sanitarias han confirmado a este periódico, estaba trabajando en el tejado y habría pisado un tragaluz que se ha roto y esto ha provocado que se precipitara hasta el suelo.

Instantes después, se ha movilizado a agentes de la Guardia Civil, Policía Local de Bailén y la UVI Móvil del 061. También se ha tenido que dar aviso a los Bomberos de Linares ante la imposibilidad de acceder al lugar de los hechos ya que el varón afectado habría caído en una cochera sin posibilidad de acceso. Finalmente, se ha roto la cerradura con una radial.

Los sanitarios del 061 han estabilizado al hombre en el lugar que, según trasladan, estaba consciente, pero con un traumatismo en la cabeza y la cadera, donde «presenta bastante dolor». Finalmente, se ha decidido su evacuación al Hospital San Agustín de Linares tras evaluar su estado y confirmar que presentaba un politraumatismo.

De momento, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, no ha confirmado que se trate de un accidente laboral al no conocer las causas por las que el varón se encontraba pintando en el tejado.

