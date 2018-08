Valquirias Opinión | La Carrera Hablo de las valquirias, de las valquirias cotidianas que encontramos en la realidad cercana de una fábrica, mujeres industriosas, afanosas en la oficina (...) JOSÉ ÁNGEL MARÍN JAÉN Martes, 7 agosto 2018, 23:55

Hoy no hablo del río más caudaloso del mundo, sino de esas figuras femeninas formidables y peleonas que están a nuestro lado en muchos casos sin hacer ruido; otras veces no tanto. Hablo de las valquirias, de las valquirias cotidianas que encontramos en la realidad cercana de una fábrica, mujeres industriosas, afanosas en la oficina, coquetas en la piscina y laboriosas en la cocina. Hablo de las nuevas amazonas, de las exentas de cabalgadura, de esas que ya no van a la grupa de un potro salvaje sujetas de su crin como si tal cosa.

Nuestro relato podría transcurrir en un lugar y en un tiempo indefinido, aunque muchos pudieran pensar que se trata de la época en que las míticas amazonas imponían su égida. Pero no son aquellas. Estas amazonas que se llevan ahora no calzan espuela ni montura, pero evitan la zozobra de toda la tripulación cuando navegan en patera.

Hablo de las amazonas que compran en Amazon y regatean en los jueves de mercadillo, de las que calibran las ventajas de una batidora y se enfundan en un vestido que quita el hipo. Mujeres de rompe y rasga que no olvidan aquella primera rosa, que regalan besos con la mirada. También hablo de las que archivan los desplantes en el disco duro.

Hablo de las amazonas entradas en años que sonríen sin alegría, de las resignadas y de las que están convencidas, de las que con una mueca hacen girar el mundo. Amazonas que se remangan aunque no tengan fuerzas cuando todo está por hacer o medio hecho, de las mujeres sutiles que saben mostrar sus encantos a través de la abotonadura o que desencadenan furias sin salir de su blusa más vaporosa.

Mujeres que sacan a pasear al perro y recogen sus caquitas, que también deambulan con el marido por los desiertos de la vida. Amazonas que abroncan al cónyuge cada día como si éste no fuera de sobra una guerra perdida, que avisan sin descanso de que hay que levantar la tapa. Mujeres que lidian ante las apreturas, que son capaces de enseñar al ministro de hacienda qué hacer con la economía para no caer en la bancarrota. Hembras sensatas que sobrellevan a la familia política con diplomacia florentina.

Las amazonas de hoy son mujeres pendientes de los deberes de los niños, de las asignaturas suspensas que en verano supuran como una herida. Amazonas que tiran del carro de la existencia aunque no haya ingredientes, que guisan y hacen proyectos aunque no sea ocho de marzo, que lavan la ropa y planchan pese a estar convencidas de que las arrugas son bellas y ofrecen experiencia.

Estas amazonas, si se tercia, alguna mañana te enjaretan la corbata como si fuera el nudo de la horca porque te has convertido en su enemigo más íntimo. Son mujeres que eligen cada palabra con cuidado aunque no se lo propongan. Amazonas y valquirias, mujeres condenadas a una rutina que no merma su apostura orgullosa y altiva de féminas aristocráticas, que enfrentan el cadalso de la vida con la ilusión intacta, también con expectativas.