Valoran el papel de la ONCE para que «Jaén sea más igualitaria, inclusiva y accesible»

Jesús Estrella participa en uno de los talleres con los que se ha iniciado la Semana del Grupo Social ONCE en Jaén.

La Semana del Grupo Social ONCE se ha inaugurado este lunes con el lema 'Abriendo puertas. Braille 200 años' en la Universidad de Jaén. El acto ha contado con la presencia de la directora de ONCE en Jaén, María Luisa Garzón, la representante del Consejo Territorial de ONCE Andalucía, Ceuta y Melilla, Lidia Lucía Jiménez, y el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella. Precisamente, este ha resaltado el papel de la organización a la hora de conseguir «que Jaén sea una provincia mucho más igualitaria, inclusiva y accesible», al tiempo que ha reiterado el compromiso de colaboración de la administración andaluza.

La Semana del Grupo Social ONCE se celebra hasta el 4 de abril en toda Andalucía con más de 150 actividades programadas en la comunidad autónoma para compartir con los andaluces la realidad de las personas ciegas. La actividad ha arrancado en Jaén con dos talleres dedicados al Braille y a la Tiflotecnología.

Jesús Estrella ha subrayado la necesaria colaboración de la Junta con la organización «para articular y desarrollar, a través de la entidad social, políticas específicas que permitan conquistar el objetivo de la plena inclusión social».

Jesús Estrella ha enfatizado en las herramientas que la Junta pone a disposición de colectivos vulnerables «para que, de esta forma, no haya ningún obstáculo que impida la plena inserción laboral, por ejemplo, de las personas con capacidades sensoriales diferentes». En este sentido, el delegado ha hablado de los Centros Especiales de Empleo o servicios específicos de orientación y formación.

Mejor formación

Además, ha puesto en valor los convenios que, a través de Educación, «nos permite dirigirnos a alumnos y alumnas de más de 20 municipios de la provincia de Jaén para que, a través de profesionales de la ONCE, puedan tener cubiertas sus necesidades para garantizar una mejor formación», al tiempo que ha señalado la colaboración con los ayuntamientos de la provincia «con el objetivo de asignarles recursos que permitan desarrollar proyectos que hagan nuestros municipios lo más accesibles posible».

El delegado del Gobierno ha aplaudido la labor que ONCE lleva a cabo en la provincia: «Hablamos de más de 660 personas trabajando por conseguir una mayor inclusión social, capaces de prestar recursos y cubrir necesidades de más de 1.100 usuarios, generando a su ver una inversión social en la provincia de más de 4,5 millones de euros».