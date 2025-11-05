Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El acceso a Otiñar, ya con la valle retirada. IDEAL
Proceso judicial

Sin valla en el acceso a Otiñar, tras ratificarse su titularidad municipal

La justicia falló a favor del Ayuntamiento en julio de este año tras los recursos de la propietaria que lo gestionaba, Hacienda Santa Cristina

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:22

El camino de Otiñar ya está 'liberado'. El Ayuntamiento, titular del castillo y el poblado tras ser reconocido por la justicia, ha retirado la valla ... que impedía el acceso al camino, según ha podido saber este periódico. Se trata del primer paso en su recuperación, después de que la justicia fallara a favor del Ayuntamiento (en 2020) frente a la entidad privada denunciante. Eso sí, no fue hasta julio de este año cuando la Audiencia Provincial dio la razón nuevamente al Consistorio, tras los recursos de la entidad privada que lo gestionaba.

