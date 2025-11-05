Sin valla en el acceso a Otiñar, tras ratificarse su titularidad municipal

El camino de Otiñar ya está 'liberado'. El Ayuntamiento, titular del castillo y el poblado tras ser reconocido por la justicia, ha retirado la valla ... que impedía el acceso al camino, según ha podido saber este periódico. Se trata del primer paso en su recuperación, después de que la justicia fallara a favor del Ayuntamiento (en 2020) frente a la entidad privada denunciante. Eso sí, no fue hasta julio de este año cuando la Audiencia Provincial dio la razón nuevamente al Consistorio, tras los recursos de la entidad privada que lo gestionaba.

A partir de aquí, el Ayuntamiento tiene en marcha un proceso administrativo en el que se van a reclamar todos aquellos caminos públicos que en su día pasaron a estar en manos privadas. De hecho, según un comunicado del Ayuntamiento, se ha aprobado el deslinde parcial del Camino de la Cañada del Castillo entre el Arroyo de la Hoya del Caño y la Fortaleza y población de Otiñar.

Patrimonio protegido

Este lugar se declaró en el año 2009 Zona Patrimonial, la primera de Andalucía, ya que el valle ha estado habitado desde el Neolítico y por su «paisaje excepcional». Según la Ley de Patrimonio Andaluz, dicha zona debe gestionarse a través de un parque natural. En el año 2017 ya se aprobó en el Parlamento de Andalucía instar al Consejo de Gobierno a que elaborase el proyecto del parque natural. Además, cuenta con otro espacio, la Cueva del Toril, que desde 1988 está declarada como Patrimonio de la Humanidad (junto a otras similares del Arco Mediterráneo).

En 2020, cuando la justicia falló por primera vez en favor del Ayuntamiento, la entonces concejala de Presidencia, África Colomo (ahora de Urbanismo), señaló que el objetivo «es poner en valor toda esta zona».