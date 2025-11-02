Vahídos, mareos y desmayos causan revuelo en el cementerio parroquial de Bailén
Una mujer de 74 sufrió un desmayo, y cuando los sanitarios la estaban atendiendo, un hombre cayó arrastrando a otra persona causándole heridas en la cabeza
Jesús Jiménez
Jaén
Domingo, 2 de noviembre 2025, 20:00
Revuelo en el cementerio parroquial de Bailén. En la tarde del domingo, mientras se celebrar una misa al aire libre, una mujer de 74 años ... perdía el conocimiento por una alteración cardíaca, causando gran alarma entre los asistentes
Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Mientras los sanitarios atendían a la mujer, consiguiendo estabilizarla, un hombre de 49 años sufrió un mareo, también por culpa de un problema cardíaco, cayendo violentamente al suelo y arrastrando con él a una mujer de 75 años, que sufrió una herida en la cabeza.
En la caída el varón también se golpeó la cabeza, presentando una herida importante en la cabeza, muy aparatosa y con abundante sangrado. Los sanitarios del 061 tuvieron que dividirse para atender todas las incidencias, teniendo que solicitar apoyo de otro equipo de emergencias
Las tres personas fueron trasladadas al hospital San Agustín de Linares. La Policía Local se encargó del corte del tráfico y el control de las personas que presenciaron el suceso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión