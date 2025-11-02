Vahídos, mareos y desmayos causan revuelo en el cementerio parroquial de Bailén

Revuelo en el cementerio parroquial de Bailén. En la tarde del domingo, mientras se celebrar una misa al aire libre, una mujer de 74 años ... perdía el conocimiento por una alteración cardíaca, causando gran alarma entre los asistentes

Hasta el lugar se desplazó una UVI móvil del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Mientras los sanitarios atendían a la mujer, consiguiendo estabilizarla, un hombre de 49 años sufrió un mareo, también por culpa de un problema cardíaco, cayendo violentamente al suelo y arrastrando con él a una mujer de 75 años, que sufrió una herida en la cabeza.

En la caída el varón también se golpeó la cabeza, presentando una herida importante en la cabeza, muy aparatosa y con abundante sangrado. Los sanitarios del 061 tuvieron que dividirse para atender todas las incidencias, teniendo que solicitar apoyo de otro equipo de emergencias

Las tres personas fueron trasladadas al hospital San Agustín de Linares. La Policía Local se encargó del corte del tráfico y el control de las personas que presenciaron el suceso.