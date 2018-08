Los usuarios reclaman una modernización en el sector del taxi Uno de los taxis de la capital, en la concentración de ayer. / L.V. Pese a que la mayoría de los ciudadanos están satisfechos con sus servicios, exigen que los taxis se adapten a las demandas del cliente LEONARDO LÓPEZ JAÉN. Miércoles, 1 agosto 2018, 02:53

Lejos de las guerras entre taxistas y empresas con licencias VTC, como Uber y Cabify, en la provincia aún no se ha llegado a tal clima de crispación. Después, de días de parones y trifulcas durante los últimos en días en las grandes ciudades del país, ¿cuál es la opinión de los ciudadanos sobre el sector del taxi en la capital? Lo cierto es que hay opiniones para todos los gustos, desde que el servicio es muy bueno hasta otros que piden al sector del taxi que den una vuelta a su forma de trabajar para adaptarse a los nuevos tiempos y competir -y convivir- con los VTC.

La mayoría de las personas que utilizan a menudo el taxi en la capital, consideran que el servicio es bueno y que nunca han tenido ningún problema. Eduardo, un empleado de banca afirma que «ofrecen un servicio rápido y barato porque aquí en Jaén tampoco hay distancias muy largas como para que las carreras te salgan caras». Algo similar opina también María Nieves Sánchez, ordenanza de la Junta de Andalucía aunque se encontraba disgustada por no poder coger un taxi debido a la manifestación de taxistas que se convocó ayer en la capital jienense. «Al no tener coche, suelo utilizar el taxi de forma habitual para ir al trabajo y a mi casa, y la verdad es que el servicio es fabuloso aunque hoy está siendo bastante malo porque no hay taxis por la huelga», aseguró esta funcionaria de la Junta.

En cuanto a la huelga, hay quien no entiende la postura de los taxistas como es el caso de Natalia, una funcionaria. «En el caso de que Uber y Cabify se consolidasen en Jaén, no me parecería un motivo de protesta ya que es algo que la ciudadanía acepta y demanda», afirmó esta ciudadana. Para algunos usuarios la solución pasa por competir y adaptarse a los nuevos tiempos. «Me da la impresión que los usuarios nos adaptamos a lo que ofrece el servicio sin más y no al contrario. El sector debería estar más atento a las demandas de la sociedad», afirmaba Lucía M., que también se quejaba de algunas cosas como que «el conductor lleve la radio a toda pastilla», o que «redondeen la carrera final al alza».

Propuestas de los usuarios

El precio, también son algunas de las principales quejas de los ciudadanos como Natalia, que considera que los precios «son abusivos». Aunque también hay quien lo considera barato como María Nieves Sánchez. «El precio no es caro en comparación con ciudades como Madrid o Barcelona donde las tarifas son altísimas», apuntó esta trabajadora de la Junta de Andalucía.

En la línea de los que piden cambios, son numerosas las propuestas que lanzan para mejorar el servicio de los taxis. «Algo que considero fundamental es que ya todos los taxis deberían tener instalados sistemas de pago con tarjeta», explicó Carmen. Otras propuestas como la de Natalia, funcionaria residente en la capital, reclamaba que se instalasen redes wifi en los vehículos o que se incluyan descuentos para fidelizar a los clientes más habituales como proponía Lucía M., propuesta similar a la que hacía Carmen con que se crearan tarjetas con bonificaciones para el usuario.