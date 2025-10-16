UPA apuesta por el bombeo en la presa de Siles, mientras Asaja defiende las conducciones La rentabilidad de otro tipo de infraestructuras divide al sector, mientras COAG señala que «se han olvidado del los perjudicados, los agricultores»

Jesús Jiménez Jaén Jueves, 16 de octubre 2025, 23:37

La presa de Siles también divide a las principales organizaciones agrarias. Desde la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) Jaén entienden que las canalizaciones no son imprescindibles, y que una vez se concedan las resoluciones los agricultores podrán regar a través de sistemas de bombeo.

Así lo detalla para IDEAL Jesús Cózar, secretario general de UPA Jaén y Andalucía, quien señala que con la «calibración» del río Guadalimar se podría regar los cultivos. Defiende que a través de un sistema de bombeo financiado por los propios agricultores se podría transportar el agua a un coste cero gracias a las placas fotovoltaicas.

«Ya hay una comunidad de regantes que ha invertido en la infraestructura y que ha podido regar con los permisos extraordinarios que se han concedido alguna vez. El mayor gasto para una comunidad de regantes, que es el eléctrico, es cero gracias a las placas solares, por lo que entendemos que es la mejor solución y no hay que depender de las canalizaciones».

Opinión frontal a la que se sostiene desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) Jaén, desde la que defienden que la viabilidad del regadío en la zona pasa, sin otra alternativa, por las conducciones, que deberían ser financiadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Gobierno Central.

Esa es la opinión de Luis Carlos Valero, gerente de Asaja-Jaén, quien sostiene que «no tiene sentido que hablemos de regar hacia arriba construyendo embalses. El agua debe bajar con la gravedad, y para ellos son necesarias las conducciones, no hay otro camino para hacerlo», manifiesta.

Respecto a la rentabilidad de otros métodos como el bombeo, asevera que «no sería rentable» por el coste eléctrico, y los agricultores tendrían que hacer frente a la inversión. «En la presa de Siles ya hay una toma para las conducciones, ya está hecha, solo necesitamos las conducciones, que estaban incluidas en el anterior Plan Hidrológico. Los agricultores se merecen disponer ya del agua, es de traca que sigamos sin una gota una década después», asevera.

Por último, desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) Jaén prefieren mantener un perfil bajo. Su secretario general, Francisco Elvira, explica que la presa se ha convertido «en un conflicto político» y se ha perdido de vista «el interés general de los agricultores, que es tener agua».

«Tenemos que empezar a valorar el agua como lo que es, un recurso preciado y escaso. Es la forma más directa de desarrollar la agricultura, y con ella el crecimiento de un campo fuerte que evite la despoblación», asevera Elvira.