Los universitarios se enfrentan a alquileres más caros en Jaén

A las puertas de comenzar un nuevo curso en la Universidad de Jaén, muchos estudiantes viven días de angustia en la búsqueda de encontrar una ... habitación donde alojarse para este año. Revisan cada día los anuncios de las plataformas en un 'scroll' infinito que refleja una dura realidad: la vivienda universitaria no es inmune a la subida de precios, ni siquiera en Jaén. En las plataformas especializadas se anuncian ofertas, sí, pero ninguna baja de los 200 euros, e incluso en algunos casos superan los 300 euros. Un precio que si bien está alejado de la media española, que se sitúa en los 530, si ha supuesto un elevado incremento en el último lustro.

Así lo asevera Nines Gómez, gerente de Jaén Vive Servicios Inmobiliarios, quien detalla que los precios se han duplicado en poco tiempo. «Antes un estudiante encontraba una habitación por 150 euros, ahora eso es impensable. La media diría que está en torno a los 250-300, y eso sin incluir gastos», precisa Gómez.

Los elevados precios afectan a todos los estudiantes, pero la situación se agrava en caso de haber sido escogidos en la tercera convocatoria. Admitidos en septiembre, la necesidad aprieta y buscan alquilar una habitación, pero solo con las 'peores' ofertas disponibles, tienen que adaptarse y renunciar a ciertos requisitos.

Es el caso de Fernando. Como preveía entrar en la tercera convocatoria, lleva semanas buscando, y tras ver casi una decena de pisos, al final ha encontrado una habitación en el centro. «Dos chicos mayores buscaban un compañero porque se les había ido el del curso pasado y me metí. Me hubiera gustado estar con gente nueva, pero creo que la convivencia será buena», relata.

Condiciones

Respecto a las condiciones, el joven señala «que hay de todo», con pisos en buenas y malas condiciones. «Para mí lo fundamental era un cuarto con escritorio y ventana, porque estaré muchas horas estudiando. Buscaba que hubiera un congelador grande para los tápers, pero es pequeño y entre tres apenas nos cabe nada».

Este es solo un ejemplo de la situación de los universitarios, que ahora se desperdigan por toda la ciudad. Lo normal antes era que las zonas para universitarios fueran el Polígono el Valle (por su cercanía al campus de las Lagunillas), el Bulevar y las avenidas de Barcelona y Madrid. Sin embargo, ahora son comunes los anuncios en otros lugares, como San Felipe, o incluso en el casco histórico, como es el caso del barrio de La Magdalena.

«Los propietarios perciben que la rentabilidad del alquiler de habitaciones es superior. Si por cada habitación ingresas 250 euros y tienes tres ya recibes 750 euros, impensable para una familia hacer frente a ese pago, así que reforman las casas y las convierten en pisos para universitarios», explica la gerente.

Edificios remodelados

Sin embargo, son estos edificios remodelados los que suelen ofrecer peores condiciones para la estancia. «Me he encontrado con casos de habitaciones que no tenían ventanas porque eran trasteros reconvertidos, o colchones viejos que el dueño no quería renovar. Creo que los propietarios deberían preguntarse si meterían en el piso a sus hijos antes de ponerlo en alquiler. He llegado a ver hasta humedades, que ya no se trata de comodidad sino de salud».

El exponencial crecimiento del precio de los estudios afecta de forma indirecta a los universitarios. Los pisos para una persona, muy demandados por jóvenes trabajadores, no bajan de los 500 euros, cifra muy elevada para los ingresos bajos que se suelen percibir al entrar en el mercado laboral, de tal forma que no se cumple la recomendación de los expertos sobre dedicar como máximo un tercio del salario a la vivienda.

Nines Gómez relata que hay casos incluso de profesores que tienen que compartir habitación. «Es cierto que suele haber problemas de convivencia, imagínate que llegas de noche después del trabajo y te encuentras una fiesta en el piso, no es plato de buen gusto».

Por todo ello la gerente aboga por un sistema en el que el propietario contrate a la inmobiliaria como intermediario, de tal manera que, por un porcentaje del arrendamiento, sean los profesionales especializados los encargados de tratar con lo inquilinos de la vivienda, resolver las deficiencias y garantizar unas condiciones adecuadas para los jóvenes.

Lo peor es que las perspectivas no son halagüeñas. Con una demanda cada vez más creciente, no hay visos de que la situación vaya a mejorar. «Cada vez Jaén tiene más ciudades dormitorio, como Mancha Real, donde los trabajadores compran o alquilan una vivienda aunque tengan el trabajo en la ciudad, y no hay datos que nos indiquen que los precios vayan a bajar, al menos a corto plazo», concluye Nines Gómez.