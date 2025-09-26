La Universidad de Jaén sale a la calle un año más para acercar la ciencia a la ciudadanía

Viernes, 26 de septiembre 2025, 00:26 Compartir

La Universidad de Jaén llevará a cabo hoy 81 actividades con motivo de una nueva edición de 'La Noche Europea de los Investigadores'. Esta iniciativa, que se celebra con carácter anual, tendrá lugar simultáneamente en varias ciudades españolas y europeas con el objetivo de dar a conocer a la ciudadanía el trabajo científico e investigador realizado en el ámbito universitario.

Las actividades en la provincia de Jaén se celebran en ocho sedes diferentes, repartidas entre Jaén, Linares y, como novedad, Martos, siendo el primer municipio sin sede universitaria que participa en este evento. En la capital jienense la Explanada de El Corte Inglés, la antigua Escuela de Magisterio, la Catedral de Jaén, el Museo de Jaén y el Museo Íbero son las localizaciones escogidas para estas actividades.

En el caso de Linares, tendrán lugar en el Paseo de Linarejos y el Centro de Interpretación del Paisaje Minero. Martos, por su parte, tendrá como sede la Casa Municipal de la Cultura Francisco Delicado.

Para impulsar los numerosos talleres, microencuentros y demostraciones, intervendrán más de 300 investigadores e investigadores de la UJA. Todas las actividades son participativas y tienen un carácter lúdico que permite al mismo tiempo aprender. Para ello se usarán herramientas como la realidad virtual, se realizarán demostraciones en directo u organizarán yincanas y juegos.

Alguna actividades requieren de inscripción, por lo que las personas interesadas deben realizarla previamente. La programación completa, así como las sedes y las temáticas de las actividades, puede consultarse en la página web de 'La Noche Europea de los Investigadores'.

81 actividades y 8 sedes

La programación dará inicio a las 17 horas en la Explanada de El Corte Inglés en Jaén, que albergará la Feria de la Ciencia, compuesta por 29 talleres sobre materias como psicología, economía o enfermería. Asimismo, podrán visitarse dos exposiciones: 'Art Energy. El arte de las energías renovables,' una presentación de trabajos realizados sobre la implementación de energías renovables en el entorno urbano; y 'La ingeniería mueve tu mundo. Motostudent', sobre los proyectos, programas y sistemas de ingeniería desarrollados por investigadores e investigadoras de la Escuela Politécnica Superior de Jaén.

El Museo Íbero de Jaén acogerá un total de 6 talleres sobre arqueología, biología y ciencias sociales. También celebrará el microencuentro 'Química y Arqueología: desde los pigmentos iberos a los mosaicos romanos', en el que se expondrán los resultados de los análisis químicos llevados a cabo en materiales arqueológicos de época ibérica y romana, junto con una exposición interactiva dirigida tanto a adultos como a niños centrada en el conocimiento, la identificación y la explicación de las diferentes variedades de olivo existentes.

El Museo de Jaén ofrecerá, por su parte, 5 talleres de temáticas como medio ambiente, ingeniería e historia, y un microencuentro llamado 'La vida humana en la Luna: riesgos y oportunidades', que pretende concienciar sobre la importancia del progreso de la ciencia y la tecnología espacial y analizar con profundidad las consecuencias de colonizar la luna y explotar sus recursos.

Por otro lado, en la antigua Escuela de Magisterio de Jaén tendrán lugar un total de 14 microencuentros temáticos que intercalarán charlas y explicaciones con actividades como escape room o juegos, así como 4 talleres y la exposición 'La pena de muerte en España (y en Jaén)', que mostrará carteles, folletos y réplicas de instrumentos de ejecución, y otros asuntos de interés como el enfoque de género con referencias a mujeres ilustres ejecutadas como Mariana Pineda. Un apartado específico estará dedicado a la provincia de Jaén, con ejemplos documentados de condenados a muerte, lugares de ejecución como el antiguo Ejido de Belén (actual plaza de Belén), así como otras localizaciones de interés.

Por último, la visita guiada 'La catedral de la Verónica' mostrará al público cómo la devoción al Santo Rostro marcó profundamente a la catedral y sus alrededores. A través de varias sesiones y dos itinerarios distintos se ofrece un recorrido por diferentes espacios del templo que comprende desde la Plaza de Santa María hasta el archivo catedralicio.

Por lo que respecta a la ciudad de Linares, el Paseo de Linarejos realizará 12 talleres, relacionados mayoritariamente con el ámbito de la ingeniería, las energías renovables y la geología, mientras que el Centro de Interpretación del Paisaje Minero celebrará 2 microencuentros: 'La concentración de los minerales. De la mina a la industria', que tratará de explicar cómo y por qué hay que realizar procesos de concentración de minerales para adecuarlos a lo que demanda la industria; y '¡Prepárate para construir el futuro: Secretos del subsuelo que todo ingeniero debe conocer!', que permitirá conocer de primera mano el trabajo de geólogos, topógrafos e hidrólogos junto con las técnicas y los métodos y equipos que estos profesionales utilizan para 'radiografiar' el terreno como paso previo para la construcción de infraestructuras.

Por su parte, la exposición 'Sensores en las ciudades inteligentes' mostrará el funcionamiento de las ciudades inteligentes y los sensores que son utilizados para distintas aplicaciones en proyectos reales como monitorización de parámetros medioambientales, medición del nivel de basura en contenedores, o la monitorización de plazas de aparcamiento en las calles.

La Casa Municipal de la Cultura Francisco Delicado de Martos acogerá el taller 'Clave secreta: desbloquea la historia de las mujeres en la estadística'. Éste tendrá tres sesiones diferentes con aforo limitado, en el que los participantes deberán resolver una serie de pruebas matemáticas y retos estadísticos para encontrar un tesoro escondido. El taller busca dar visibilidad a algunas de las mujeres que hicieron historia en la estadística, además de transmitir la importancia de esta disciplina como herramienta científica para la toma de decisiones, así como su utilidad a la hora de medir, estudiar y analizar las desigualdades que existen en la sociedad.

Aprender divirtiéndose

En el acto de presentación del evento el rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, resaltó la importancia de la ciencia, y en especial la celebración de 'La Noche Europea de los Investigadores' en Jaén, para enriquecer el entorno y ser una sociedad más competitiva y próspera.

Además, recalcó la importancia de dicha institución universitaria como referente en el territorio y la provincia. Entre los objetivos de la iniciativa, Ruiz destacó el intento de «despertar la vocación científica en niños y niñas» de una forma lúdica y práctica, acercando la ciencia a la sociedad y, al mismo tiempo, «aprender divirtiéndose o divertirse aprendiendo».

También quiso señalar la importancia del enfoque de género en las actividades desarrolladas para dar a conocer a referentes femeninas en el ámbito de la ciencia y la investigación «que durante tanto tiempo han sido invisibilizadas».

Desde el inicio de esta conmemoración, se pretende llegar a un público nuevo, diferente del entorno universitario, para atraer talento, potenciar la universidad y crear y transferir el conocimiento. Por ello, Ruiz calificó este evento como el más importante que celebra la UJA fuera de sus campus, y anunció la intención de que en futuras ediciones 'La Noche Europea de los Investigadores' tenga lugar en otras localidades jienenses. «La UJA es la universidad de la provincia de Jaén, por lo que es imprescindible llegar al resto de municipios», concluyó.

'La Noche Europea de los Investigadores' está organizada en la UJA por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, y coordinada por la Fundación Descubre a nivel andaluz. Cuenta en la provincia de Jaén con la colaboración del Ayuntamiento de Jaén, el Ayuntamiento de Linares, el Ayuntamiento de Martos, la Diputación de Jaén, la Consejería de Cultura y Deporte, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Catedral de Jaén, Caja Rural de Jaén, y El Corte Inglés.

La 'Noche Europea de los investigadores' celebrará su decimocuarta edición al mismo tiempo en casi 400 ciudades europeas de más de 30 países. El programa está compuesto por aproximadamente 1.000 actividades diferentes tales como experimentos, talleres, experiencias, rutas, exposiciones, demostraciones, representaciones teatrales y monólogos. Todas ellas tendrán lugar durante este viernes, repartidas por varias sedes, calles y plazas. Las iniciativas desarrolladas se complementan con actividades online que se disfrutan directamente desde la web. Este evento se enmarca en un proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión Europea, dentro de las acciones Marie Skłodowska-Curie del programa 'Horizonte Europa', que se conmemora cada año el último viernes del mes de septiembre. La edición de 2025 está de nuevo dedicada a las Misiones de Horizonte Europa. Horizonte Europa incluye entre sus principales innovaciones el lanzamiento de Misiones como una nueva forma de implementar la I+D+I (Investigación, Desarrollo e Innovación) con un impacto social y económico en áreas de interés para la Unión Europea y sus ciudadanos.