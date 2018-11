«Esta es mi universidad, la que me corresponde» La escritora linarense recibe los obsequios que le entrega la UJA por su reconocimiento. / ENRIQUE La escritora linarense Fanny Rubio recibe el reconocimiento 'Natural de Jaén' de la UJA. El mismo le fue entregado por su trayectoria profesional y proyección pública en el ámbito de la creación literaria ALMUDENA GARRIDO LINARES Viernes, 30 noviembre 2018, 01:56

El Salón de Grados del edificio de Servicios Generales del Campus Científico-Tecnológico de Linares, acogió la entrega de un reconocimiento a la escritora linarenses Fanny Rubio, dentro del Proyecto 'Natural de Jaén', por parte de la Universidad de Jaén (UJA), por su trayectoria profesional y proyección pública en el ámbito de la creación literaria. El acto estuvo presidido por el rector de la UJA, Juan Gómez Ortega, y en él participaron el ex ministro de Cultura, César Antonio Molina Sánchez; la vicerrectora de Proyección de Cultura y Deportes de la UJA, María Dolores Rincón González; y el poeta y escritor, Juan Manuel Molina Damiani. También asistió la delegada del Gobierno, Ana Cobo.

Tal y como explicó el rector de la UJA, Juan Ortega, «a partir de este momento Fanny Rubio forma parte de una lista de personajes ilustres jienense que se incorporan a la Universidad. Este proyecto titulado 'Natural de Jaén', está muy consolidado porque nació hace ocho años y que reconoce a personas que han nacido en Jaén y que han tenido una proyección vital en cualquier actividad destacada. Queremos que sean un referente para sus paisanos». Por su parte, la reconocida escritora linarense, muy emocionada, declaró que «la Universidad de Jaén es la que me correspondía sólo que cuando finalicé mis estudios tuve que irme a Granada y pasamos por Jaén, dónde aún no había universidad. Esta es la que me sigue correspondiendo, es mi Universidad. Todo ciudadano tiene derecho a su universidad, al igual que a su expresión y a su casa. En Jaén siempre hemos sido gente capaz, fuerte, constante, pero con modestia. Es el momento de reconocer nuestro pasado, presente y futuro. Jaén es la que resiste porque tiene el olivo que es la rama que sobrevive a todos los diluvios».

Con el Proyecto 'Natural de Jaén', la UJA reconoce la trayectoria profesional, fuera y dentro de la provincia, de distintas personas originarias o entroncadas con Jaén. Hasta el momento han recibido este homenaje el investigador José López Barneo, la cantaora Carmen Linares, el escritor Juan Eslava Galán, el investigador Tomás Palacios Gutiérrez, el arquitecto Luis Berges Roldán, el empresario Luis Vañó, el investigador Francisco Herrera, el cineasta Miguel Picazo y el periodista Antonio Caño.