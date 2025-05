La unión de Jaén con sus Fuerzas Armadas, más marcada que nunca

«Gracias por estar ahí»

Fue Celia, la hermana de Lidia Lucía Peréz, quien ha subido al escenario para leer la carta ganadora del concurso 'Carta a un militar' que anualmente organiza la Subdelegación de Defensa y que recibe cientos de cartas de alumnos de toda la provincia de Jaén. En ella se describían los aplausos del tradicional desfile por la Batalla de Bailén que tiene lugar en su ciudad, que cuenta con la presencia de las Fuerzas Armadas. «Ahí estáis como siempre, como cada año», comenzaba, en el que describía que no terminaba de entender el origen de los aplausos, que poco a poco va asimilando, especialmente tras ver las imágenes de las consecuencias de la DANA en Valencia. «Os vi de nuevo, pero no había música ni vítores, solo el silencio de la devastación», comentaba, y añadía: «Érais los mismos soldados, pero no había solemnidad en vuestros pasos, sino urgencia, no brillo en los zapatos, sino fango». «No sois solo el eco de los Tercios en Flandes ni la gloria de los que vencieron en Bailén», escribía, y apuntaba: «Sois ante todo aquellos cuyo nombre la historia olvida, pero cuyo sacrificio la sostiene». «Ahora entiendo por qué os aplaudimos en verano, porque cuando todo se desmorona, el agua arrasa y el fuego devora, cuando la tierra tiembla y la devastación se adueña de la calle, vuestros pasos son los únicos que avanzan hacia el peligro, porque donde todo parece perdido, vosotros traéis la certeza de que aún queda algo por salvar». Y concluía con: «Este verano mi aplauso será distinto, más enérgico, más sincero», además de agradecer «por cada paso firme en el barro, gracias por estar siempre ahí donde os necesitamos».