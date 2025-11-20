Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Comisión de Hacienda sobre los presupuestos de la capital. IDEAL
Los únicos impuestos que se suben «son los que impulsó el PP en 2024»

El equipo de Gobierno lamenta que los 'populares' «sean los únicos que votan en contra de las cuentas municipales» y anuncia que sigue el trámite para elevarlos al Ministerio de Hacienda

Manuela Millán

Jueves, 20 de noviembre 2025, 19:00

Respuesta al PP sobre las cuentas municipales que «no suben impuestos». El concejal del área Económica en el Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga, lamenta las ... reacciones del portavoz del PP ante la presentación del presupuesto municipal por las «declaraciones engañosas» y por el voto en contra a las cuentas que «únicamente» el PP ha emitido en la Comisión de Hacienda.

