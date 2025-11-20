Los únicos impuestos que se suben «son los que impulsó el PP en 2024»

Respuesta al PP sobre las cuentas municipales que «no suben impuestos». El concejal del área Económica en el Ayuntamiento de Jaén, Francisco Lechuga, lamenta las ... reacciones del portavoz del PP ante la presentación del presupuesto municipal por las «declaraciones engañosas» y por el voto en contra a las cuentas que «únicamente» el PP ha emitido en la Comisión de Hacienda.

En cuanto a las declaraciones en las que tilda los presupuestos como «la mayor subida de impuestos de la historia de Jaén», el concejal lamenta que «haya confundido la mejora y la eficiencia en la gestión municipal con lo que es una subida de impuestos». «La única subida de los tributos que se recogen en estas cuentas son las que aprobó González, pero que no se pudieron aplicar porque cometieron un error a la hora de publicarlas en el Boletín Oficial y entrarán en vigor un año tarde», le corrige. Lechuga aclara que el aumento en los ingresos por estos tributos que recogen las cuentas se debe «sola y exclusivamente a que van a reforzar el servicio de gestión y recaudación municipal junto a la Diputación».

Lo que sí ha recordado el concejal es que en octubre del año pasado fue González el que llevó a pleno la subida de las tasas de basura, y de los impuestos de Vehículos de Tracción Mecánica y el de Actividades Económicas. «Esa subida, que nos aplicó por el error administrativo que ellos cometieron, es la que por ley se recoge ahora en el nuevo borrador de presupuestos», corrige. También señala que ocurre con la zona azul. «La ampliación de los aparcamientos es un proyecto que promovió el gobierno anterior del PP, por lo que es de muy poca seriedad que sea incapaz de reconocer ahora que es algo necesario para la mejora de la movilidad en la ciudad», ha añadido Lechuga.

«Reto al portavoz municipal del PP a que diga en qué línea, en qué página o en qué párrafo recogen estas cuentas esa subida de impuestos al contribuyente de la que él habla, porque no existe», asevera. El edil de Gobierno ha lamentado, además, que en su argumentario, González Romo haya incluido frases textuales de una funcionaria municipal que no existen y que no se han reflejado en ningún informe. «Frases como que estas cuentas 'no tienen rigor técnico' no se han recogido en ningún informe: resulta algo de muy mal gusto», ha lamentado.

Al Ministerio

El equipo de Gobierno da un nuevo paso en el trámite necesario y preceptivos para que la semana que viene en pleno se pueda llevar a cabo la aprobación inicial de las nuevas cuentas municipales. De momento, este jueves, la Comisión Informativa de Hacienda ha sacado adelante el dictamen favorable de la aprobación inicial de los presupuestos.

«Tan solo se ha contado con el voto en contra del Partido Popular. Se oponen a una inversión histórica en la ciudad con cinco millones para arreglos de calles, la construcción de un pabellón polideportivo, un paquete de mejoras en el casco antiguo, o medidas para favorecer el comercio de la ciudad, entre otras», lamenta Lechuga.

No obstante, sigue el calendario previsto. Ya se han completado pasos como la aprobación de los presupuestos de cada organismo autónomo, la propuesta que se elevó al pleno del CES local (emitirá el informe el lunes), o el proceso informativo en el Consejo de Participación Ciudadana.

«Ya se han hecho también los trámites necesarios y se ha volcado toda la información en la plataforma del Ministerio de Hacienda para que nos evacue su informe preceptivo y vinculante a la mayor brevedad posible», añade Lechuga.