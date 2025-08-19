La UJA es ya la tercera mejor universidad andaluza y entre las 30 primeras a nivel nacional La institución académica jienense escala al rango 801-900 del Ránking Académico de Shanghái (ARWU) 2025

Jesús Jiménez Jaén Martes, 19 de agosto 2025, 20:57 Comenta Compartir

La Universidad de Jaén (UJA) consigue un avance significativo al escalar al rango 801-900 del Ránking Académico de Shanghái (ARWU) 2025, lo que supone una notable mejora en su posición respecto al año anterior (901-1.000) y afianza su trayectoria de crecimiento y calidad investigadora.

Así lo ha anunciado la institución académica en una nota, en la que también detalla que ha conseguido escala seis puestos a nivel nacional y uno a nivel autonómico. De hecho, la UJA se sitúa como la tercera universidad andaluza en esta clasificación, solo por detrás de las universidades de Granada y Sevilla, que la cuadruplican en presupuesto.

La UJA se posiciona justo por detrás de las universidades de Granada (301-400) y Sevilla (401-500), que aproximadamente cuatriplican el presupuesto de la UJA, y comparte tramo con la Universidad de Málaga, que dobla su presupuesto. A nivel nacional este avance sitúa a la institución académica jienense entre las 30 mejores universidades de España.

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, ha asegurado que este avance consolida la «excelencia y liderazgo» de la UJA y «su posición entre la élite universitaria mundial». «Este salto cualitativo en el ránking más prestigioso del mundo no es fruto de la casualidad sino el resultado de una estrategia sostenida en el tiempo y del compromiso de su personal docente e investigador», ha expresado.

Más con menos

Para el rector, este notable ascenso subraya la extraordinaria eficiencia en la gestión de sus recursos y la capacidad de la institución para maximizar su rendimiento, convirtiendo cada euro de inversión en excelencia académica visible a nivel global.

A nivel nacional, el logro es «especialmente meritorio», según Ruiz, al considerar que compite con un presupuesto «considerablemente más ajustado» que el de otras grandes universidades que la preceden en la clasificación.

Al respecto, ha recordado que la UJA dispone de un presupuesto 50% inferior al presupuesto medio de las universidades españolas en el ranking, según la 'Estadística de financiación y gasto de las universidades públicas españolas' publicada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

En este sentido, el rector ha defendido que es el momento para seguir reclamando una mayor inversión y una mayor dotación de recursos públicos. «Solamente de esta forma, podremos fortalecer nuestra autonomía institucional, diseñar estrategias todavía más ambiciosas, que nos permitan avanzar todavía más como el principal motor de progreso de nuestra tierra », ha aseverado.

El Ranking de Shanghái, que analiza más de 20.000 instituciones de todo el mundo, es considerado el indicador de referencia para medir el rendimiento investigador de las universidades. Utiliza criterios objetivos como el número de premios Nobel o Medallas Fields entre su alumnado y profesorado, el número de investigadores altamente citados, las publicaciones en revistas de alto impacto como 'Nature' o 'Science' y la producción científica general.