Universidad de Jaén. Ideal
Ranking de Shanghai

La UJA se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo en inteligencia artificial

Consolida también su posición en el tramo 301-400 mundial en Ciencias de la Computación e Ingeniería, y cuarta a nivel nacional

A. C.

Jaén

Lunes, 8 de diciembre 2025, 12:51

La Universidad de Jaén (UJA) suma un nuevo logro al situarse entre las 200 mejores universidades del mundo (tramo 151-200) en Inteligencia Artificial (IA) ... y en el tramo 301-400 en Computación e Ingeniería (Informática), según la edición 2025 del Ranking de Shanghai por materias (GRAS).

