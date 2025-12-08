La UJA se sitúa entre las 200 mejores universidades del mundo en inteligencia artificial

La Universidad de Jaén (UJA) suma un nuevo logro al situarse entre las 200 mejores universidades del mundo (tramo 151-200) en Inteligencia Artificial (IA) ... y en el tramo 301-400 en Computación e Ingeniería (Informática), según la edición 2025 del Ranking de Shanghai por materias (GRAS).

Desde la institución académica señalan que el impacto de este resultado es especialmente relevante a nivel nacional, ya que en el ámbito de la Inteligencia Artificial, la UJA se posiciona como la segunda mejor universidad de España, compartiendo esta posición con la Universidad Autónoma de Barcelona y situándose únicamente tras la de Granada (UGR).

Además, en la categoría de Ciencias de la Computación e Ingeniería (Informática), la UJA mantiene su fortaleza global en el rango 301-400, situándose a nivel nacional en la cuarta posición compartida, «reafirmando de esta manera el liderazgo andaluz en el sector TIC», encabezado también por la UGR.

Según el vicerrector de Estrategia y Universidad Digital, Juan Martínez, estos resultados del Ranking de Shanghai suponen «un nuevo hito« para la Universidad de Jaén y para la comunidad universitaria. «En especial, queremos destacar la entrada de la UJA en la nueva categoría de Inteligencia Artificial, incorporada este año por primera vez en el Global Ranking of Academic Subjects. El hecho de situarnos desde el inicio en posiciones de liderazgo en este ámbito tan emergente y estratégico para nuestra institución muestra el enorme potencial y el trabajo de excelencia que nuestro profesorado y nuestros grupos de investigación están desarrollando en áreas vinculadas a la digitalización, la ingeniería y la ciencia de datos», afirma Juan Martínez.

En este sentido, añade que este reconocimiento «ratifica el esfuerzo continuado de la UJA para impulsar la investigación, la docencia de calidad y la transferencia de conocimiento en sus distintas ramas del saber«. «La visibilidad en estos rankings consolida la posición de la Universidad de Jaén como referente en la enseñanza superior, en consonancia con su misión de desarrollo local, nacional e internacional», añade.

El GRAS 2025 emplea en su metodología indicadores objetivos como el volumen de investigación (artículos científicos de alto impacto publicado), el impacto de las citas (CNCI), la colaboración internacional (IC) y el reconocimiento académico (premios ganados por el profesorado).