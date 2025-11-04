Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alumnado reconocido por conseguir las mejores notas de acceso a la Universidad. Ideal

La UJA reconoce a los 25 estudiantes con las mejores notas de acceso

El rector destaca su «esfuerzo, ilusión y talento» y asegura que es un «orgullo» que hayan elegido la Universidad de Jaén

A. C.

Jaén

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

La Universidad de Jaén (UJA) ha reconocido a los 25 estudiantes con las mejores calificaciones de admisión. Se trata de Jesús Nieto, Catalina Jiménez, Alejandro ... Carrascosa, Marina Quesada, Inés Barranco, Gemma Montes, Lucía Gilabert, Elena Rodríguez, María Tíscar Lara, Paula Nevado, Nuria Carrasco, Jesús Chillarón, Marta Navas, Javier Gutiérrez, Silvia Díaz, Mario Moral, María Inmaculada Afán, Samuel J. Quiñones, Laura Alberjón, Pedro Martos, Miguel Aguilera, Antonio Delgado, Andrea Castillo, Begoña Fe y Claudia Vico.

