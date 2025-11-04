La UJA reconoce a los 25 estudiantes con las mejores notas de acceso

La Universidad de Jaén (UJA) ha reconocido a los 25 estudiantes con las mejores calificaciones de admisión. Se trata de Jesús Nieto, Catalina Jiménez, Alejandro ... Carrascosa, Marina Quesada, Inés Barranco, Gemma Montes, Lucía Gilabert, Elena Rodríguez, María Tíscar Lara, Paula Nevado, Nuria Carrasco, Jesús Chillarón, Marta Navas, Javier Gutiérrez, Silvia Díaz, Mario Moral, María Inmaculada Afán, Samuel J. Quiñones, Laura Alberjón, Pedro Martos, Miguel Aguilera, Antonio Delgado, Andrea Castillo, Begoña Fe y Claudia Vico.

«Reconocemos vuestro trabajo bien hecho, esfuerzo, ilusión y talento, porque supone un orgullo y un honor teneros aquí, en la UJA, y compartir un proyecto común en el que vosotros, los alumnos y alumnas, sois los verdaderos protagonistas; un proyecto de trabajo en equipo en el que tenemos un objetivo principal: formaros para para haceros mejores personas», ha dicho el rector de la UJA, Nicolás Ruiz, que ha presidido el acto. Le han acompañado la vicerrectora de Estudiantes y Empleabilidad, María Teresa Pérez, y la secretaria General de Universidad, Investigación e Innovación en Jaén, Mari Carmen Ortiz,

El rector ha agradecido de forma expresa que hayan elegido la UJA para realizar sus estudios universitarios. «No os habéis equivocado e igualmente, quiero felicitar a vuestras familias, por apoyaros siempre y por el esfuerzo y, también por el éxito, que supone que os hayáis convertido en universitarios», ha asegurado Ruiz, quien ha extendido esta enhorabuena al profesorado de los institutos de referencia del alumnado reconocido.

Pública

«Habéis optado por una universidad pública que pone todo su empeño para que la juventud podáis sacar el máximo provecho de vuestro talento y capacidad, independientemente de los recursos económicos«, ha dicho, refiriéndose a las universidades públicas como las »grandes hacedoras« de la igualdad real y efectiva de oportunidades, puesto que en el acceso y admisión solo tienen en cuenta los méritos académicos.

«Y esa es la universidad que queremos, la universidad que no deja a nadie atrás, sea cual sea su origen, estrato social o condicionantes económicos. Por eso es tan importante valorar y cuidar lo público, lo que es de todos, lo que pagamos con nuestros impuestos», ha concluido Nicolás Ruiz.