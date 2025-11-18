Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Foto de familia tras la inauguración. Ideal

La UJA pone en valor los elementos universales de la Catedral de Jaén

Lo hace en una mesa redonda con expertos académicos en el marco del 1.200º aniversario de la capitalidad de la ciudad

A. C.

Jaén

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:50

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este martes la mesa redonda 'Elementos universales de la Catedral de Jaén', donde expertos y representantes del ámbito ... académico han profundizado en la dimensión patrimonial, histórica y universal del monumento.

