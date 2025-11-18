La UJA pone en valor los elementos universales de la Catedral de Jaén

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este martes la mesa redonda 'Elementos universales de la Catedral de Jaén', donde expertos y representantes del ámbito ... académico han profundizado en la dimensión patrimonial, histórica y universal del monumento.

El evento, organizado por el Vicerrectorado de Desarrollo Territorial y Relaciones Institucionales de la UJA, se enmarca en los actos con motivo del 1.200º aniversario de la capitalidad de Jaén. Lo han inaugurado el rector, Nicolás Ruiz; el alcalde, Julio Millán, y el vicerrector del ramo, Alberto del Real.

El rector ha asegurado que en el contexto de la celebración de esta efeméride, «Jaén celebra su historia y la UJA es quien la investiga, la desvela y la comparte». Sobre la jornada, ha explicado que su contenido tiene como base la tesis realizada por su coordinadora, la profesora Mercedes Moreno Portal. En ella, analiza la huella de la Catedral de Jaén como modelo en Hispanoamérica, que muestra que «es un modelo universal, un faro arquitectónico, cuya luz se proyectó hasta el otro lado del Atlántico».

También ha destacado el trabajo de los dos ponentes restantes, los profesores Pedro Galera y Felipe Serrano, aportando rigor y profundidad a esta efeméride. «Ese es el papel de nuestra universidad: tomar el conocimiento generado en el seno de la academia y devolverlo a la sociedad; convertir la investigación en patrimonio cultural compartido», ha declarado Nicolás Ruiz, quien ha añadido que además se «fortalece una potencial candidatura de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad».

Por su parte, el alcalde ha destacado que la Catedral de la Asunción es «un elemento imprescindible para comprender la historia y la identidad de Jaén» y ha resaltado su relevancia como edificio que «trasciende lo local para convertirse en un referente universal».

El diseño del templo y sus soluciones arquitectónicas han inspirado construcciones en Hispanoamérica, lo que «refuerza su condición de obra maestra que conecta a Jaén con otras culturas y territorios», según Julio Millán, quien ha agradecido a la UJA su impulso a esta iniciativa.

«Esta efeméride es una invitación a redescubrir nuestra identidad y a poner en valor nuestro patrimonio en toda su amplitud y la Catedral ocupa un lugar central en esa mirada al pasado y al presente», ha manifestado Millán.

Programa

La jornada, coordinada por la profesora del departamento de Patrimonio Histórico de la UJA Mercedes Moreno, ha contado con una mesa redonda con los citados ponentes. La profesora ha ofrecido la conferencia 'La Catedral de Jaén y su proyección en Hispanoamérica: testimonio de un diálogo arquitectónico'.

De su lado, el profesor de Historia del Arte Felipe Serrano ha pronunciado la ponencia 'El Santo Rostro de Jaén. Tradición viva con un significado universal excepcional', mientras que el catedrático emérito de Historia del Arte Pedro Galera se ha centrado en 'La Catedral y la ciudad'.

Tras el coloquio celebrado posteriormente, se desarrolla como actividad adicional una visita guiada a la Catedral de Jaén por parte del profesor Felipe Serrano, que tiene como finalidad que los participantes puedan contemplar 'in situ' los elementos universales del templo que se destacan en las conferencias.