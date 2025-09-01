La UJA participa en dos proyectos Erasmus+ en las regiones de los Balcanes y el Cáucaso Ambas iniciativas, que cuentan con una inversión de 1,4 millones de euros, permitirá mostrar las buenas prácticas de la institución académica

La Universidad de Jaén (UJA) refuerza su liderazgo internacional gracias a su participación en dos proyectos Erasmus+ de Desarrollo de Capacidades en Educación Superior (CBHE) en las regiones de los Balcanes y del Cáucaso, tras la obtención de financiación para dos consorcios internacionales de los que forma parte en las recientes convocatorias del pasado curso 2024-2025.

De esta manera, la participación en ambos proyectos, que cuentan con una financiación global de 1.4 millones de euros, le permitirá trabajar junto a otras universidades en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de internacionalización de socios de países de Balcanes y Cáucaso, además de compartir buenas prácticas para la internacionalización transversal de la actividad de la UJA.

El vicerrector de Internacionalización de la UJA, José Ignacio Jiménez González, explica que la participación en proyectos Erasmus+ CBHE «supone consolidar el liderazgo de la institución en regiones globales externas a la UE, contribuye a aumentar la exposición global de todos los colectivos, al fomento de valores universales y a internacionalizar transversalmente nuestra actividad académica fortaleciendo redes de colaboración».

Primer proyecto

El primer proyecto, denominado 'Desarrollo, seguimiento, reconocimiento y digitalización de actividades extracurriculares a nivel universitario', está coordinado por la Universidad de Montenegro y cuenta con un presupuesto de un millón de euros. Su objetivo principal es subrayar el papel fundamental de las actividades extracurriculares en el desarrollo personal, el compromiso social y la creación de redes profesionales de los estudiantes en un entorno global e internacional.

En esta iniciativa, en la que participan diversas universidades de Montenegro y Bosnia-Herzegovina, la UJA forma parte como socio europeo junto a instituciones de prestigio como la Universidad de la Costa Azul (Francia) y la Universidad de Zagreb (Croacia).

El segundo proyecto es el denominado 'Fomento de la competitividad internacional de las universidades de Azerbaiyán mediante una estrategia eficiente de internacionalización en el país', que cuenta con una financiación global de 400.000 euros.

Con un consorcio formado por varias universidades azeríes y coordinado por la Universidad de Negocios de Bakú (Azerbaiyán), este proyecto busca mejorar la competitividad internacional de las universidades de este país mediante estrategias de internacionalización en casa y desarrollo del profesorado y personal técnico, de gestión y administración.

En este sentido, la UJA compartirá su experiencia y propondrá buenas prácticas en políticas de internacionalización del currículo, promoción internacional y gestión de la movilidad, colaborando estrechamente en el consorcio con prestigiosos socios europeos como el KTH Real Instituto de Tecnología (Suecia).