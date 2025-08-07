La UJA se movilizará en septiembre tras el rechazo al grado de Ingeniería Biomédica

La Universidad de Jaén no olvida, ni se conforma. Tras la negativa definitiva de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), ... dependiente de la Junta, al grado de Ingeniería Biomédica que la UJA tenía previsto impulsar el próximo curso, junto con la de Granada, la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén ya se está organizando para salir a la calle en protesta por una decisión que catalogan de «atropello institucional».

De esta forma, el próximo mes, una vez inaugurado el curso en la Universidad, harán un llamamiento ciudadano para que se manifiesten en respaldo a la institución jienense. Por ahora, a falta de coordinación con el equipo directivo de la UJA, se barajan dos fechas: el 18 de septiembre o el 1 de octubre, con la posibilidad también de trasladar la protesta a Linares.

«Sabemos que la ciudadanía tiene ganas de expresar su malestar tras una decisión totalmente incomprensible», trasladan desde la Plataforma. Además, el rector, Nicolás Ruiz, ya anunció que, en septiembre, haría una comparecencia pública para explicar a la ciudadanía el procedimiento que había seguido la Universidad de Jaén, que hacen «injusta» la negativa por parte de la Consejería de Universidades.

Fundación Savia

También desde la Fundación Savia (organismo que lideró la fallida candidatura del Paisaje del Olivar a la Unesco) enviaron a comienzos del mes de julio una carta al presidente andaluz, Juanma Moreno, en la que pedían explicaciones sobre las «trabas» al grado de Ingeniería Biomédica.

En ella, la Fundación muestra su «preocupación» por la educación pública, y específicamente por las Universidades Públicas Andaluzas. «Le trasladamos nuestro claro respaldo a los rectores de las Universidades Públicas Andaluzas, especialmente a los de las Universidades de Jaén y Granada, y nos sumamos a sus peticiones y reivindicaciones», añade el escrito. Además, recoge algunas de las declaraciones del rector de la UJA, Nicolás Ruiz, en las que traslada su «indefensión por el deficiente funcionamiento de la Agencia» y su «estupor» por las decisiones con respecto a la nueva formación.

La respuesta, con fecha previa al no definitivo, recuerda que el grado «no ha obtenido el informe favorable para su implantación». Además, la respuesta de la Junta insiste en que «el comité está formado por 15 expertos ajenos a las universidades públicas». «Nada nos hubiera gustado más que el informe fuera favorable, pero, lamentablemente, los expertos han determinado lo contrario», se puede leer en la respuesta.

Así, aseguran que «nada pueden hacer en ese sentido porque se trata de una agencia independiente». Por otro lado, también el escrito recoge que, tras quince años en los que «las universidades públicas no pudieron incorporar titulaciones», se han impulsado numerosas medidas que harán que la Universidad de Jaén sea, «con diferencia» la que más títulos académicos incorpore, un total de diez, de los que cinco son completamente nuevos.

Una respuesta que, desde Savia no convence, por lo que se unirán a la protesta que está organizando la Plataforma en Defensa de la UJA.

El no definitivo

La Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía informó, el pasado 31 de julio, sobre su negativa a los recursos presentados por la universidades de Jaén y Granda. Entre otros motivos, aludía a «la falta de estimación clara del número de plazas disponibles de manera dual»; y de «justificación de las prácticas optativas», o a la «falta también en la firma de convenios». Una decisión que ha provocado una oleada de indignación entre la sociedad civil y el propio rector, que cataloga la decisión de «política» y «ninguneo».