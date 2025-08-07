Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Unión en torno a la Universidad de Jaén tras el rechazo por parte de la Junta de Andalucía. IDEAL
Educación

La UJA se movilizará en septiembre tras el rechazo al grado de Ingeniería Biomédica

La Plataforma comienza a organizar la protesta, para la que baraja dos fechas, mientras que la Junta alude a «criterios técnicos» en respuesta a una carta de la Fundación Savia

Manuela Millán

Manuela Millán

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:19

La Universidad de Jaén no olvida, ni se conforma. Tras la negativa definitiva de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), ... dependiente de la Junta, al grado de Ingeniería Biomédica que la UJA tenía previsto impulsar el próximo curso, junto con la de Granada, la Plataforma en Defensa de la Universidad de Jaén ya se está organizando para salir a la calle en protesta por una decisión que catalogan de «atropello institucional».

