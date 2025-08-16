La UJA escala al tercer puesto a nivel regional del ranking de Shanghái

R. I, JAÉN Sábado, 16 de agosto 2025, 12:30 Comenta Compartir

Seis universidades públicas andaluzas se sitúan entre las mil mejores del mundo, según el Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2025, conocido internacionalmente como el Ranking de Shanghái. La Universidad de Granada (UGR) se consolida como la universidad andaluza mejor posicionada, manteniendo su ubicación en el rango 301-400, al igual que en el año anterior. Le sigue la Universidad de Sevilla (US), que también conserva su posición en el intervalo 401-500.

La siguiente en la lista es la Universidad de Jaén (UJA), que mejora su posición respecto a 2024 al situarse en el tramo 801-900, ascendiendo desde el rango 901-1.000 que ocupaba el año pasado, según el ranking publicado este viernes y recogido por Europa Press.

Le sigue la Universidad de Málaga (UMA), que empeora su posición este año, descendiendo al tramo 801-900 desde el 701-800 que ocupaba en 2024. A continuación, se encuentra la Universidad de Cádiz (UCA), que mantiene la misma posición que en 2024, en el tramo 901-1.000, al igual que la Universidad de Córdoba (UCO), que también conserva su posición respecto al año anterior entre los puestos 901-1.000. La Universidad Pablo de Olavide (UPO) no ha logrado volver al ranking después de caerse de la edición 2024 y las universidades de Almería (UAL) y Huelva (UHU) vuelven a quedarse fuera de la clasificación. La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) no concurre como candidata a esta lista dada su especialidad organizativa y académica.

«Compromiso»

Por su parte, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación destacó ayer en una nota que la presencia de más de la mitad del sistema público de educación superior entre las mejores universidades del mundo evidencia «el compromiso del Gobierno regional con la educación superior» que se imparte en la comunidad, donde las universidades públicas van a disponer este 2025 de «la mayor financiación de su historia», casi 1.726 millones de euros, lo que supone un aumento del 26% respecto a 2018, antes de la llegada de Juanma Moreno al Gobierno, gracias al modelo de financiación aprobado por la Junta con unanimidad de los rectores. Además, se han añadido más de 21 millones este año para desarrollar los acuerdos sociales alcanzados en mesa de negociación.

«Andalucía es también una de las comunidades autónomas que más destina a sus universidades públicas en relación con el PIB», aseguró la Consejería, toda vez que indicó que en el ámbito de la internacionalización, durante la presente legislatura, se ha incrementado un 5% la asignación a las ayudas Erasmus+ con un presupuesto anual de 12,1 millones de euros, incremento que se repetirá para el curso 2026/2027.

Además, resaltó que, para fortalecer el conjunto del sistema universitario, la comunidad ha actualizado su oferta académica tras 14 años congelado el catálogo de títulos. Así, la nueva programación para 2025-2028 incluye 188 nuevas titulaciones (grados, másteres y doctorados) que se empezarán a impartir en las universidades públicas andaluzas a partir del próximo año académico.