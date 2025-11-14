Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Universidad de Jaén. IDEAL
La UJA dispondrá de 105,52 millones en un primer pago de la Junta

El Gobierno andaluz acuerda con los rectores una primera entrega de 1.708 millones del modelo de financiación de 2025 para las diez universidades públicas andaluzas

Manuela Millán

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:04

La Universidad de Jaén (UJA) dispondrá de 105,52 millones en un primer pago con el nuevo sistema de financiación. La Consejería de Universidad y ... los rectores del sistema público de educación superior han acordado en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) el primer reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para el ejercicio 2025 que se concreta en 1.708,68 millones.

