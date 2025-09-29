La UJA destaca la «extraordinaria oportunidad de progreso» de las plantas de biometano El rector afirma «entender las dudas de la población» y señala la necesidad «de cumplir de forma estricta la legislación aplicable»

C. C. Jaén Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:06

La Universidad de Jaén defiende, en palabras del propio rector, Nicolás Ruiz, la «extraordinaria oportunidad de progreso» que suponen las plantas de biometano por su impacto en la economía circular y sostenible, y en la generación de empleo y riqueza.

Así lo ha señalado tras mantener una reunión de trabajo presencial y telemática con algunos de los principales investigadores de la institución académica que desarrollan su labor científica en ámbitos de conocimiento relacionados con esta tecnología industrial, encuentro en el que también ha estado presente la vicerrectora de Investigación y Transferencia del Conocimiento, Mª Victoria López Ramón.

Nicolás Ruiz ha detallado que estas plantas utilizan los residuos de la principal actividad económica, el olivar, junto con otros subproductos agrícolas y ganaderos, para generar energía limpia y sostenible, transformando «lo que es un problema ambiental, la gestión de los residuos, en una fuente de riqueza y empleo», ha señalado.

No obstante, ha puesto el acento en que «en todos los casos debe ir acompañada de la exigencia del cumplimiento estricto de la legislación aplicable». En este punto ha dicho entender «perfectamente la lógica inquietud, las incertidumbres y las dudas de la población por los proyectos que se han ido conociendo».

Por ello, ha avanzado que UJA se ofrece a acompañar a las administraciones públicas y a las empresas en todo lo que se le demande, pero «antepondrá siempre el rigor científico y tecnológico y, por supuesto, que se cumpla a rajatabla toda la normativa».

«Sin embargo, no entramos a valorar ningún proyecto o iniciativa que esté en este momento en proceso de estudio o implantación. Nos referimos siempre a las oportunidades que, de forma genérica, ofrece esta tecnología. Solo podremos pronunciarnos al respecto de proyectos concretos cuando conozcamos los detalles técnicos, de seguridad y de cumplimiento normativo», ha explicado.

Legislación

Para Ruiz, las empresas que impulsan estas iniciativas y el conjunto de las administraciones públicas con competencias «deben adoptar cuantas medidas sean necesarias para minimizar las molestias que esta actividad pueda ocasionar» y, de este modo, garantizar el bienestar de la ciudadanía.

En este punto, Ruiz ha incidido en la apuesta realizada por la Junta de Andalucía con el impulso de la Alianza Andaluza del Biogás ya que «se trata de una iniciativa pionera a nivel nacional, que tendrá su epicentro en Jaén».

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de no dejar pasar las oportunidades, argumentando el impacto positivo de esta tecnología para Jaén. Así, ha enumerado la generación de empleo y riqueza en el territorio, con una inversión importante y la creación de empleos directos cualificados; los beneficios para la sostenibilidad y el medio ambiente, ya que las plantas aportan una solución real para la gestión de los residuos agrícolas; las medidas en favor de una mayor independencia y autonomía energética; y la modernización del tejido productivo, es decir, se sientan las bases para crear un nuevo sector industrial de alta tecnología.