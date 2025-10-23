La UJA celebra el primer congreso internacional 'Mujeres y diversidades' Expertas multidisciplinares reflexionan sobre las dificultades y barreras en la aplicación del enfoque de la interseccionalidad

La antigua Escuela de Magisterio de Jaén acoge este jueves y viernes el I Congreso Internacional 'Mujeres y diversidades: avanzando en igualdad desde una mirada intersectorial', organizado por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social de la Universidad de Jaén (UJA) y financiado por el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de las Mujeres.

Durante dos días, va a servir para reflexionar sobre las dificultades y barreras en la aplicación del enfoque interseccionalidad para una mejor comprensión y estudio de la mujer y la diversidad, considerando dimensiones fundamentales como el género, identidad u orientación sexual, origen étnico, discapacidad entre otros, en la sociedad.

Se trata, además, de reflexionar sobre esa interseccionalidad como un planteamiento que permite analizar la riqueza y complejidad de las identidades femeninas y, por ende, sobre las diversas causas de vulnerabilidad o de privilegios que pueden coexistir.

El congreso ha sido inaugurado este jueves por el rector, Nicolás Ruiz, junto al subdelegado del Gobierno de España, Manuel Fernández Palomino, y la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social, Pilar Fernández.

En su intervención, el rector ha asegurado que la UJA debe estar en la vanguardia de la defensa de la igualdad: un compromiso, pero también «una obligación, como personas universitarias con vocación de servicio público». Al hilo, ha subrayado que toda la sociedad tome conciencia de que la igualdad real no existe.

«Tenemos que asumir que el problema persiste y, por tanto, hemos de convertirnos en feministas en el ámbito real. Es una cuestión de responsabilidad colectiva. De lo contrario, este problema tendrá difícil arreglo», ha declarado el rector, no sin expresar la «firme determinación» de la UJA de ejercer un fuerte liderazgo social para avanzar en la consecución del objetivo de la igualdad real.

En esta línea, el subdelegado ha hecho hincapié en que, a pesar de los avances que se han producido, «persisten desigualdades que debemos seguir combatiendo con las mejores herramientas posibles». «Por eso, desde las administraciones e instituciones, tenemos el deber de aportar luz y estrategias que nos permitan seguir avanzando en condiciones de igualdad en el mundo laboral, en el acceso al empleo, en la desigualdad salarial, en la mejora de las pensiones», entre otros aspectos.

Sobre interseccionalidad, la vicerrectora ha precisado que implica hablar de desigualdades. Es decir, «poner de manifiesto cómo aparte de la diferencia mujeres-hombres, existen otras dimensiones que pueden incrementar aún más las desigualdades, tales como la orientación sexual, el origen ético, pertenecer a una clase social determinada o tener alguna discapacidad». «Se trata de construir la igualdad, partiendo de esas desigualdades», ha apostillado.

Nómina de ponentes El congreso cuenta con ponentes como Wendy Harcourt, profesora de Género, Diversidad y Desarrollo Sostenible en el Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de La Haya, que ha abierto este encuentro con la conferencia 'Pedagogies of care: feminist practices of belonging rather than othering'. También participan Alma Pérez, asesora regional de Mujeres, Paz y Seguridad de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe; Lucas Platero, con una trayectoria marcada por el compromiso activista y la defensa de los derechos del colectivo Lhgbtiq+, o Isabel Martínez, actualmente directora de Universidades y Promoción del Talento de la Fundación ONCE. La conferencia de clausura la llevará a cabo María Rodó-Zárate, con el título 'Cartografiando las desigualdades de género interseccionales: aportaciones metodológicas y resultados del proyecto Intermaps'.