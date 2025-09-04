La UJA celebra una Jornada de Bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso Los estudiantes han recibido información y sesiones específicas mientras el rector les pide «hacer universidad»

La Universidad de Jaén (UJA) ha celebrado este jueves en el Campus Las Lagunillas las Jornadas de Bienvenida a estudiantes de nuevo ingreso del curso 2025-2026 de las titulaciones impartidas en Jaén, organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, en las que el rector Nicolás Ruiz ha sido el encargado de recibirlos.

Esta primera Jornada de Bienvenida se ha desarrollado en dos turnos. El primero ha estado dirigido al estudiantado de la Facultad de Ciencias de la Salud, la Facultad de Ciencias Experimentales, la Facultad de Trabajo Social y la Escuela Politécnica Superior de Jaén, mientras que el segundo ha estado dirigido al alumnado de nuevo ingreso de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Los estudiantes han tenido la oportunidad de visitar los distintos stands informativos instalados en el pasillo central del Campus Las Lagunillas, donde han recibido información, para después participar en sesiones informativas específicas.

Nicolás Ruiz ha pedido al alumnado que se forme, no solo profesionalmente, sino también desde el punto de vista personal, así como que ayuden a mejorar la universidad. «Somos una universidad moderna, abierta, inclusiva, dinámica, pero queremos ser mucho más, mucho más abierta. Y para eso os necesitamos a vosotros. Necesitamos que vuestras inquietudes, vuestros gustos, nos los trasladéis», ha declarado.

Además, el rector se ha referido al tema de la empleabilidad, en el que la UJA «es puntera». Ha calificado a la insitución como una universidad de prestigio, internacionalizada, con una muy fuerte vocación territorial y que ofrece muchas oportunidades. Asimismo, les ha animado a implicarse en el movimiento asociativo universitario y hacer vida universitaria, asumiendo participación, protagonismo y liderazgo.

Las Jornadas de Bienvenida continuarán el próximo lunes 8 de septiembre, con su celebración en el Aula Magna del Campus Científico Tecnológico de Linares, que acogerá el turno del estudiantado de nuevo ingreso de la Escuela Politécnica Superior de Linares.