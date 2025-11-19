Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, y el gerente, Alfonso Cruz. M. M.
Presupuestos

La UJA, «asfixiada» por los «incumplimientos» de la Junta en el modelo de financiación

El rector, Nicolás Ruiz, confirma que con la actual inversión «podría no llegar ni para el pago de las nóminas» y anuncia acciones legales «si no hay cambios»

Manuela Millán

Manuela Millán

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:25

Preocupación en la Universidad de Jaén por los «reiterados incumplimientos de la Junta» en el modelo de financiación de las universidades públicas. El rector de ... la UJA, Nicolás Ruiz, ha trasladado su «malestar e inquietud» al comprobar que los presupuestos actuales del Gobierno andaluz «no son válidos y suficientes para el futuro de la Universidad». Junto al gerente, Alfonso Cruz, ha detallado los motivos por lo que existe un desacuerdo total con la Junta, anunciando acciones legales si no se llega a un consenso y se cumple el modelo acordado.

