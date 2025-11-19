La UJA, «asfixiada» por los «incumplimientos» de la Junta en el modelo de financiación

Preocupación en la Universidad de Jaén por los «reiterados incumplimientos de la Junta» en el modelo de financiación de las universidades públicas. El rector de ... la UJA, Nicolás Ruiz, ha trasladado su «malestar e inquietud» al comprobar que los presupuestos actuales del Gobierno andaluz «no son válidos y suficientes para el futuro de la Universidad». Junto al gerente, Alfonso Cruz, ha detallado los motivos por lo que existe un desacuerdo total con la Junta, anunciando acciones legales si no se llega a un consenso y se cumple el modelo acordado.

La situación estalla tras el anuncio de la Consejería de Universidad, la pasada semana, de un primer reparto dentro del modelo para 2025 y al que Jaén le correspondieren unos 105,52 millones. Una decisión sobre la que se abstuvieron los rectores andaluces, considerando que es «totalmente insuficiente y rompe con lo acordado». De hecho, aquí está la primera pega, pues Ruiz señala que «lo mínimo que necesitaría la UJA son 110 millones».

«No sabemos cuánto vamos a recibir, ni si vamos a tener los recursos suficientes», reitera. De momento, van a esperar a un segundo reparto que llegará en las próximas semanas, ya que los criterios para el primero «no se han explicado» por parte de la Junta. En caso de que no sea lo pactado, el rector de la UJA planteará acciones legales.

La «trampa»

Otra de las cuestiones que ha generado la indignación de Nicolás Ruiz y sus homólogos andaluces, es que «el incremento de los gastos básicos de cada universidad se van a sufragar a través de un Plan Extraordinario de Inversiones», por lo que no sería una inversión que se consolide, ni se incorpore en la base de financiación que necesita cada institución.

Para Nicolás Ruiz esto sería una trampa, puesto que «si no se consolida son gastos que no se contemplarán los próximos años y, por tanto, se estaría no solo incumpliendo, sino que no se llegaría al mínimo que necesita la UJA». «La cláusula de salvaguarda, lo básico que necesita la Universidad, no se estaría garantizando, por lo que se condena a la UJA a una asfixia», señala. En este punto, al menos haría falta «1,8 millones» para la institución jienense.

Y, a todo ello, se le uno que en esa cota para el personal, el gasto que se contempla «está por debajo de los invertido el pasado año». «Cada ejercicio los gastos aumentan, nunca había pasado que se contemplaran por debajo de años anteriores», ha detallado el rector.

Por todo ello, exige al Gobierno andaluz que «cumpla con lo pactado entre la Junta y los propios rectores» con el objetivo de evitar «el gran impacto negativo que tendría para la UJA» la actual financiación que se está impulsando. «Ha llegado el momento de cumpli, pues de no ser así tomaremos todas las medidas que sean convenientes», ha subrayado.