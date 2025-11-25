La UJA alza la voz contra la violencia de género

La Universidad de Jaén se ha sumado este martes 25 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra ... las Mujeres con la lectura del manifiesto de CRUE Universidades Españolas, tras lo que se ha guardado un minuto de silencio. «Es un día que nos convoca al recuerdo, a la reivindicación y, sobre todo, a la acción», ha indicado el rector de la UJA Nicolás Ruiz en su intervención.

Este año, el lema escogido por el Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Responsabilidad Social para conmemorar el 25N ha sido 'Más de 30 años de compromiso contra la violencia hacia las mujeres y las niñas', evocando la Declaración de Beijing de 1995 que recuerda que «el compromiso es un camino largo y, tristemente, no exento de importantes riesgos de retroceso», según ha apuntado Nicolás Ruiz.

Tras la intervención del Rector, la estudiante y miembro del Aula de Debate de la UJA, Almudena Calahorro, ha sido la encargada de dar lectura al Manifiesto CRUE por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, tras lo que se ha guardado un minuto de silencio.

El acto, celebrado en la puerta del Edificio Rectorado en el Campus Las Lagunillas, ha contado con la asistencia de miembros del Equipo de Gobierno de la UJA, así como, entre otros, del subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández Palomino, y la delegada territorial de Inclusión Social, Ángela Hidalgo.

El programa conmemorativo de la UJA por el 25N concluye este miércole con la celebración de dos actividades. La primera será la mesa redonda 'Experiencias profesionales contra la violencia de género de egresadas en Trabajo Social de la UJA' y la segunda será el taller 'Construyendo buenos tratos en colectivo: derribando muros invisibles de la violencia de género'.