Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del acto celebrado en la UJA. IDEAL

La UJA alza la voz contra la violencia de género

La institución académica organiza un acto donde se ha leído del manifiesto de CRUE Universidades Españolas

Jesús Jiménez

Jaén

Martes, 25 de noviembre 2025, 19:01

Comenta

La Universidad de Jaén se ha sumado este martes 25 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra ... las Mujeres con la lectura del manifiesto de CRUE Universidades Españolas, tras lo que se ha guardado un minuto de silencio. «Es un día que nos convoca al recuerdo, a la reivindicación y, sobre todo, a la acción», ha indicado el rector de la UJA Nicolás Ruiz en su intervención.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Unos 6.000 visitantes diarios asisten al Mercado Medieval
  2. 2

    El pleno da el primer paso para que Jaén tenga unos nuevos presupuestos
  3. 3 A licitación las obras de la sede del Conservatorio Profesional de Música de Úbeda
  4. 4 Sensatez
  5. 5 Una charla aboga en Andújar por visibilizar las distintas formas de violencia machista
  6. 6 El diseñador granadino Antonio Gutiérrez apadrinará la XV edición de Andújar Flamenca
  7. 7 Nuevas mejoras en la seguridad de la A-306
  8. 8 La suerte sonríe en La Carolina: la bonoloto deja más de cuatro millones
  9. 9

    Cambios en las líneas del autobús urbano de Jaén capital
  10. 10 Nuevas mejoras en la seguridad de la A-306

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UJA alza la voz contra la violencia de género

La UJA alza la voz contra la violencia de género