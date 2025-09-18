La UJA afronta el inicio de curso con «optimismo» El acto de apertura viene marcado por la cordialidad entre la Universidad y la Junta tras la aprobación definitiva del grado de Biomédica

Cordialidad en la apertura del curso 2025-2026 de la Universidad de Jaén (UJA), una jornada de encuentro en la que la UJA y la Junta de Andalucía escenificaron el acercamiento tras la aprobación definitiva del grado de Ingeniería Biomédica, que comenzará a impartirse en el curso 2026-2027.

El rector de la UJA, Nicolás Ruiz, resaltó la importancia de este día en la rueda de prensa previa en la que estuvo acompañado por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Ruiz habló de los hitos conseguidos en el último año, entre ellos la escalada de posición de la UJA en el ranking de Shanghái al situarse en el tramo 801-900 de las mejores universidades del mundo, colocándose en la tercera posición a nivel regional junto con la Universidad de Málaga.

Ampliar El consejero de Universidad y el rector de la UJA llegando al Aula Magna. A. C.

En cuanto al futuro, el rector aseguró que la Universidad lo encara «con optimismo, ganas, fuerza, ilusión y pasión», con la intención de seguir ejerciendo el «liderazgo social» que le corresponde como institución académica. En este sentido, habló de los «desafíos» tales como la implantación de la nueva programación universitaria y calificó de «acierto» por parte de la Junta de Andalucía «poner en marcha esa aprobación» que le está permitiendo a la UJA renovar su oferta formativa.

No se olvidó el rector de los «problemas» que surgen en un proceso como este, en clara referencia al caso del grado de Ingeniería Biomédica que impulsan conjuntamente las universidades jienense y granadina, para los que se buscan «mecanismos de solución»: «Se resolvió satisfactoriamente y se pondrá en marcha el curso que viene, tenemos ya la autorización del Gobierno andaluz y será una realidad en el curso 2026-2027», recordó Nicolás Ruiz.