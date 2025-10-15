La UJA tiene 1.000 convenios de movilidad con más de 80 países La Universidad reconoce al estudiantado destacado en materia de movilidad internacional y de atracción de talento

El rector de la Universidad de Jaén (UJA), Nicolás Ruiz, destacó este miércoles que la UJA es una institución «abierta al mundo» y tiene unos 1.000 convenios específicos de movilidad con más de 80 países. Lo hizo en la gala organizada por el Vicerrectorado de Internacionalización para reconocer al estudiantado más destacado en materia de movilidad internacional y de atracción de talento, además de distinguir a los nuevos embajadores Bein@UJA (Be international at UJA).

«Es un orgullo y un honor teneros entre nosotros y compartir un proyecto común, que tiene como objetivo formaros para haceros mejores personas», afirmó en este acto celebrado en el Aula Magna del Campus de Las Lagunillas.

Ruiz se refirió a la entrega de estos reconocimientos como ejemplo de diversidad académica y cultural, de internacionalización y de apertura al mundo, según informó la institución jienense en una nota.

Al respecto, declaró que «refleja el compromiso de la UJA con la idea fundamental de proporcionar a la comunidad universitaria no solo formación académica, sino también una oportunidad para conocer y convivir con personas de diferentes culturas y nacionalidades».

Vocación internacional

Por su parte, el vicerrector de Internacionalización, José Ignacio Jiménez, explicó que con este acto se celebra la vocación internacional de la Universidad de Jaén, así como la internacionalización y movilidad como motor de transformación de las vidas del estudiantado.

«Muy especialmente aquella enmarcada en el programa Erasmus+, que ha servido para crear conciencia europea y construir puentes entre países y sociedades, promulgando valores universales, algo fundamental en estos tiempos inciertos que vivimos», comentó.

En la gala, enmarcada en los 'Erasmus days', adelantó que la Universidad de Jaén será por primera vez en su historia la sede de las Jornadas Nacionales de Movilidad Erasmus+ de Educación Superior, en septiembre de 2026.

Reconocimientos

Respecto al estudiantado reconocido, figura como Mejor estudiante Erasmus+ saliente 2024-2025, Alba Beatriz Rosas Aguado (Grado Filología Hispánica), que realizó su estancia en la Universidad de Bolonia; y como Mejor estudiante Movilidad UJA Global saliente 2024-2025, Natalia Mintalová (Grado en Ciencias Ambientales), con estancia en la Northern Arizona University.

Mejor estudiante de Programas UJA de Atracción de Talento en Grado 2024-2025 ha sido Lidismara Armuñiz González (Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos); Mejor estudiante de Programas UJA de Atracción de Talento en Máster 2024-2025, Sadiel Martín González (Máster en Energías Renovables), y Mejor estudiante 'Buddy' 2024-2025; Diego Manuel Acevedo Díaz (Doble Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Electrónica Industrial).

Además, durante la gala, se presentó la nueva campaña de promoción internacional de la UJA.